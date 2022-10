¿Cómo se hace la mascarilla de avena y para qué sirve?

Cuando del cuidado de la piel se trata, el rostro es una de las partes de nuestro cuerpo que más nos debemos de cuidar, sobre todo si siempre queremos lucir radiantes para una fiesta, nuestro centro de trabajo o simplemente queremos vernos y sentirnos bien, es aquí cuando la avena puede ayudarnos.

La mascarilla de avena tiene muchas propiedades de las que sin duda alguna nuestra cara agradecerá beneficiarse. Para empezar, es muy buena para aliviar la picazón y la dermatitis, tiene un efecto limpiador, evita la desidratación de la piel y también elimina las impuresas.

Mascarilla de avena y leche

A continuación, aquí en La Verdad Noticias te compartiremos la receta de la mascarilla de avena con leche para que puedas prepararla en tu propia casa las veces que quieras. Este facial en específico, es muy útil para las personas que tienen piel seca.

Ingredientes:

1 taza de avena.

1 taza de leche

Preparación:

Combina en un plato hondo la taza de avena junto con la taza de leche para que la avena se vaya hidratando, luego de un rato, úntala en tu cara y déjala actuar por 15 minutos, cuando la vayas a retirar, asegúrate de que sea con agua tibia. La podrás utilizar hasta dos veces por semana.

Mascarilla de avena y miel

Para preparar la mascarilla de avena y miel, simplemente tendrás que conseguir ingredientes que te enlistaremos a continuación y seguir los pocos pero concisos pasos. ¿Estás listo? Manos a la obra.

Ingredientes:

4 cucharadas de hojuelas de avena.

1 cucharada de miel

1 cucharada de agua tibia

Preparación:

Moler o triturar el cereal hasta que se vuelva harina.

Mezclar la harina con la miel y el agua hasta formar una pasta pegajosa y suave.

Como podrás notar, es muy fácil de preparar, ahora que tu mascarilla está lista, podrás utilizarla sin culpa alguna, esparciéndotela en el rostro y luego retirando con agua tibia.

¿Cómo usar mascarilla de avena para la cara?

Antes de usar por completo tu mascarilla de avena, debes de realizar una pequeña prueba que comprobará si eres o no alérgica a alguno de los ingredientes que has utilizado, para ello, coloca la mascarilla en un pedazo de tela y déjalo por 10 minutos en alguna parte del rostro, si no se enrojeció ni hinchó, puedes proceder a utilizarla por todo el rostro.

Para aplicarte la mascarilla de avena, primero debes de limpiar tu cara, es decir que si estás maquillada, debes de desmaquillarte, si no lo estás, simplemente tendrás que lavarte el rostro con jabón neutro. Ahora, con tus manos limpias, deberás de esparcir tu mascarilla por toda tu cara, de preferencia, durante las noches y no más de 2 a 3 veces por semana, luego de aproximadamente 15, enjuágate con agua tibia.

