¿Cómo se hace el yogur natural casero? Esta receta fácil es la mejor

Cuando preparamos nuestros alimentos en casa, conseguimos la calidad y el sabor que pocos productos industrializados tienen, además que suele ser más económico y saludable, así que prepara esta receta fácil de yogur natural casero y disfruta de esta delicia con frutas o granola todos los días, ¡no te arrepentirás!

En La Verdad Noticias queremos decirte que no tiene por qué ser aburrido consumirlo, aunque es un poco ácido, siempre puedes combinarlo con fruta picada de temporada, ya que es más dulce y no necesitaras azúcar, incluso puedes preparar paleta heladas con solo licuar tu fruta favorita y mezclarlo, ahora no hay pretexto para comer saludable.

Hace poco te compartimos unas mascarillas con menta y yogur para devolverle la vida a tu piel, pero ahora te contamos que este producto ha sido usado ya en la antigüedad por las damas de la realeza como un tratamiento facial, pues solían aplicárselo con hierbas y aceites esenciales para mantener un rostro terso y joven

Receta fácil de yogur natural casero

Para preparar este producto lácteo, no necesitarás muchos ingredientes o utensilios, solo debes seguir las instrucciones al pie de la letra para obtener los mejores resultados.

Ingredientes

2 litros de leche entera

2 cucharadas de yogur (sin azúcar)

Preparación

Calienta la leche a 80 grados centígrados, si pasar los 90. Ahora debes enfriarla hasta que alcancé una temperatura de 45 grados centígrados. Mezcla el yogur con la leche tibia y por en baño María inverso, que sería sustituir el agua caliente por agua fría con hielos. Cubre el recipiente con manta de cielo y deja reposar la mezcla 8 horas como mínimo. Luego debes refrigerarla por dos horas, es cuando estará listo el producto. Si lo deseas muy espeso, solo debes poner en un colador manta de cielo, y vaciar la mezcla, deja que se escurra hasta que sea lo suficientemente espesa.

¿Qué beneficios tiene tomar yogur natural?

Consumir productos lácteos hechos de forma casera, siempre será mejor para nuestra salud, ya que no contienen colorantes, saborizantes artificiales o aditivos para su preservación.

Entre sus mejores beneficios se encuentra el valor probiótico, debido a las bacterias que contiene ayuda a mejorar los síntomas de la intolerancia a la lactosa, previene la diarrea en los niños, además contribuye a que se restablezca la flora intestinal

De forma natural son una buena fuente de vitaminas del grupo B y A, además de ser una gran fuente de calcio, fósforo, magnesio y zinc.

