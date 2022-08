¿Cómo se debe limpiar la cocina? No cometas estos 6 errores comunes. Foto: ocu.org

Si lo que quieres es tener una cocina completamente limpia, tienes que evitar caer en los siguientes errores que te presentamos, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que cocinar y comer en este lugar de tu casa hace que todo esté continuamente sucio y aunque, suena difícil de creer, es posible tenerla limpia si se siguen las recomendaciones que aquí te damos.

Hace poco te dimos tips de cocina para aprovechar los restos de comida, pero ahora, vamos a decirte qué no debes hacer para que esta zona de la casa se mantenga impecable.

6 errores que nunca debes cometer si quieres tener tu cocina limpia

No uses una aspiradora sucia

No importa si tienes que esforzarte un poco más, cada que uses este electrodoméstico tienes que revisar que la bolsa y el filtro no tengan desechos, solo así evitarás que acumule gérmenes, y, por tanto, al usarla no habrá posibilidades de que estos salgan de ella para invadir espacios que deseas tener limpios.

No apliques directamente el desinfectante

Hacerlo podría provocar manchas, por eso, procura que al hacer la limpieza de tu hogar lo hagas usando una microfibra, y si puedes, mejor hazlo diluyéndolo en una cubeta con agua, vas a ahorrar producto y también desinfectarás de manera segura. Siempre sigue las instrucciones que hay al reverso del desinfectante.

No dejes sin lavar la esponja

Después del aseo tienes que lavarla con un poco de vinagre y agua caliente, de lo contrario acumulará bacterias que contaminarán todo. Recuerda que debes cambiar con frecuencia esta herramienta de aseo.

Cuidado con los pisos de madera

Nunca los laves con agua, la manera en que debes hacerlo es primer aspirando o barriendo, después, usa un trapo o paño apenas húmedo con limpiador de madera especial para este tipo de pisos y frótalo hasta terminar con todo.

Nunca tengas trapos multiusos

Si usas un trapo de cocina para todo, terminarás ensuciando con microbios algo que no quieres, por eso, se sugiere tener tres al menos, uno para limpiar ciertas áreas, otro para secar trastes y otro más por si se derrama algo por accidente.

No uses detergente en exceso

Hacerlo solo hará que gastes más dinero y el efecto será el mismo que si usas solo la cantidad necesaria, para evitar este desperdicio, lee y sigue las indicaciones que trae cada producto.

¿Por qué es tan importante dejar una cocina limpia?

Mujer limpiando. Foto: buenossaborespanama.com

Porque solo de esta manera puedes prevenir plagas, infecciones y hasta daño a tus electrodomésticos, pues, entre más suciedad se acumule, más difícil será retirarla y cuando esto sucede puede haber daños en las superficies, y claro, tener todo ordenado siempre te hará sentir más cómoda y disfrutarás más de cocinar y comer.

