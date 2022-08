¿Cómo se debe almacenar el chocolate? Te damos el truco de cocina que buscabas

Para los amantes del chocolate es un pecado desechar cualquier esto, aunque en verano podría parecer difícil de conservar, pero con el truco de cocina que te contaremos, disfrutaras de este pequeño placer con la seguridad de que conservara su sabor y ese crujiente que tanto encanta.

En La Verdad Noticias te contamos que la presentación blanca no es lo que piensas, ya que es una preparación a base de leche en polvo, azúcar y solo un 20% de manteca de cacao. Que al ser un subproducto que no contiene pasta de cacao, la que da el color y sabor, no puede ser considerado un chocolate, más bien podríamos describirlo como un dulce por su alto contenido en azúcar

Anteriormente, te contamos como preparar las mejores galletas con chispas, pero ahora te revelamos que puedes tomar tu receta favorita de galletas y darle un giro agregándole nueces troceadas, almendras o cacahuates si afectar el resultado final, disfruta de este truco de cocina.

Truco de cocina para conserva tu chocolate

Producto de cacao.Foto: runnersworld.com

Sabemos que esa barra que guardas con recelo se terminara en algún momento, pero mientras eso ocurre, conservar su íntegro sabor es nuestra principal misión, así que te contamos como lograrlo

Bolsa hermética

Consigue una bolsa de cierre hermético e intenta sacar todo el aire, apretando entre tus manos la barra, luego solo colócala en un lugar seco.

Frasco de vidrio

Consigue uno y esterilízalo lo mejor que puedas, ya que cualquier aroma podría adherirse a nuestra barra, solo mantenlo lejos del calor o la humedad.

Máquina de vacío

Si puedes conseguir una, que ahora son bastante accesibles, solo necesitas dividir en porciones tu barra de producto de cacao y sellar individualmente, así te aseguras de que se mantendrá por más tiempo.

¿Qué beneficios tiene el consumir chocolate?

Es rico en propiedades euforizantes y estimulantes, unos de los más importantes es la feniletilamina, que provoca el bienestar emociona y activa el sistema nervioso.

Es, junto con el vino, un poseedor de cualidades antioxidantes, que consumidos moderadamente ayudan a mantener la salud cardiovascular y prevenir enfermedades del corazón.

