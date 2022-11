¿Cómo se celebra el Guadalupe-Reyes?

Noviembre, penúltimo mes de año, da inicio de forma no oficial a la temporada navideña, pues en este mes surgieron fenómenos como la publicación de la canción de All I Want For Christmas de Mariah Carey, himno que nos indica que finalizó el mes del rey calabaza para darle la bienvenida a la navidad.

Y con esto en México podemos dar inicio al famoso maratón del Guadalupe-Reyes, el cual se festeja por muchos mexicanos, que no pierden esta oportunidad para celebrar esta costumbre que inició en la década de los 90.

En La Verdad Noticias te explicamos en qué consiste este variopinto festejo, que tiene dos constantes, la comida y el alcohol y que empieza con el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre y finaliza el 6 de enero con el Día de Reyes.

¿Qué es el Guadalupe-Reyes?

La tradición nació en los años 90 cuando en la CDMX se implementó un operativo con el mismo nombre

El Guadalupe-Reyes se trata de un conjunto de celebraciones que se realizan entre los últimos días del año y los primeros del siguiente. Estas fiestas se hacen de forma consecutiva, es decir un día tras otro, y están llenas de tradiciones, comida típica y costumbres de cada rincón del país.

Y su nombre proviene debido a que inicia el 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe y finaliza el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Aunque algunas personas toman la riesgosa decisión de extender los festejos hasta el 2 de febrero, que se celebra el Día de la Candelaria.

¿Quién inventó el Guadalupe Reyes?

Algunas personas se atreven a extender los festejos hasta el 2 de febrero

El origen de este festejo se remonta hasta la década de los 90, del siglo XX, cuando las autoridades del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, lanzaron un operativo policial durante las fiestas decembrinas bajo ese nombre.

