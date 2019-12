Cómo sanar la CRUDA de las fiestas navideñas

Te has puesto hasta atrás en cada posada y resulta que al día siguiente te llegan todos los arrepentimientos, juras no volverlo a hacer y sientes que mueres lentamente, pero resulta que no te vas a morir y que si es posible ponerle remedio a ese mal, por ello aquí te damos algunas ideas para prepararte si es que piensas agarrar la “jarra” o para lograr sanar si es que ya estas en el proceso de la temible cruda.

Tips fundamentales para curar la cruda

AGUA mucha agua

Muy importante es tomar agua, de hecho es importante que desde que llegas a tu casa, antes de acostarte, tomes agua y tengas alguna botella del líquido sagrado junto a tu cama, para que desde que abras el ojo, empieces a tomarla.

El agua lograra ayudarte a mantenerte hidratado, ya que mucho del malestar de la cruda es justamente por la deshidratación.

Agua isotónica

Además de tomar agua sola, es muy recomendable que compres la que te guste, pueden ser sueros orales, alguna de las que compras para aguantar en el gimnasio, ya que estas te ayudan a conservar el líquido.

También puede ser natural, jugos que con el azúcar te ayuden a recuperarte e incluso mi opción favorita es tomar agua de coco, ya que es lo ideal para hidratarte mucho más y de forma más rápida.

Medicamentos

Yo soy muy fan del paracetamol y me es muy efectivo tomar ya sea dos pastillas de Saridon o de Bioelectron, pero cada quien tiene sus niveles de resistencia.

Alka Seltzer Boost

Ya que estamos en la etapa de hablar de medicamentos, uno de los más recomendados por todos, es el Alka-Seltzer Boost que es una combinación de ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio que juntos ayudan a aliviar síntomas como agruras e indigestión estomacal causados por el consumo en exceso de bebidas alcohólicas y alimentos, además de ayudar con el dolor de cabeza de la cruda.

Alka-Seltzer Boost.

Dormir todo lo posible

Después de tomar los medicamentos, trata de regresar a la cama y descansa lo más posible, ya que dormir te ayudará a recuperarte mucho más rápido.

TE PUEDE INTERESAR: Receta del Pavo de Navidad (paso a paso)

Bañarte

Muy importante es darte un baño que te ayudará a relajarte y eliminar en algo el dolor de cabeza, trata de que sea tibia para que los efectos sean mucho mejores.

Espero que estos tips te sean muy útiles y logres sanar la cruda, sino es así pues siempre tienes la opción de regresar a la fiesta (unas chelitas para continuar el Guadalupe Reyes), felices fiestas.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.