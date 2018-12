Cómo saber si ya no te ama, según su signo del zodiaco

Cuando una pareja está profundamente enamorada, se nota; pero cuando ya no lo está, se nota más. Es realmente evidente cuando una persona ya no te quiere, simplemente que si no quieres renunciar a ella, es difícil quitarse la venda de los ojos, principalmente porque no quieres ver.

Sin embargo, aquí te diremos qué es lo que hace cada signo cuando deja de amar a su pareja. De esta forma te será más fácil ver si todavía puedes hacer algo por su relación o será mejor decir adiós.

Aries

Aries es un signo al cual le encanta salir de aventura y hacer cosas para divertirse, sin embargo, cuando ya no te ama simplemente no te incluye más en sus planes.

Tauro

Tauro es un signo al cual hay que insistirle mucho para que se logre abrir, puesto que no confía con facilidad y teme que le rompan el corazón. Por lo tanto, si tú ya habías logrado ganar su confianza, pero dejó de abrirse contigo, es signo de que ya no te ama.

Géminis

Con Géminis puedes notar que está enamorado porque no puede dejar de verte. Te presta toda su atención y te hace sentir su prioridad. Cuando esto se acaba y se muestra distraído, ya no te quiere.

Cáncer

Para Cáncer, su familia y amigos son lo más importante en su vida, por lo tanto si no te los quiere presentar, o por el contrario deja de relacionarte con ellos, ya no te quiere o no está seguro de su relación.

Leo

A Leo le encanta ser el centro de atención. Son muy sociable y les gusta hacerse notar. Cuando no quiere llamar tu atención, es porque no le interesa lo que piensas de él.

Virgo

Virgo no es nada transparente cuando de amor se trata. Suelen ser muy reservados y se guardan sus sentimientos para ellos mismos, por lo tanto cuando comienza a contarte todo lo que piensa y siente significa que no está enamorado.

Libra

Con Libra es muy fácil notar cuando ya no te quiere, pues por lo general están muy interesados en su pareja; quieren que les envíes un mensaje cuando llegas a casa, está presente en todos tus logros y momentos importantes, entre otras cosas. Entonces cuando pierde ese interés, o cambia ese comportamiento es cuando sabes que ya no quiere estar contigo.

Escorpio

Si te cela mucho, es un mal indicador. Aunque Escorpio es un signo celoso, suele controlar su comportamiento cuando encuentra a una persona que realmente ama, entonces si comienza a mostrarse inseguro o celoso de otros hombres, probablemente ya no te quiere.

Sagitario

Con Sagitario puedes darte cuenta que ya no te quiere cuando deja de incluirte en sus planes a futuro. No se atreve a dejarte y por eso estás en sus planes presentes, pero realmente tu persona ya no figura en su futuro.

Capricornio

¿Has escuchado que cuando una persona quiere verte, hará tiempo para hacerlo? Pues Capricornio siempre libera espacios en su agenda para lo que considera prioritario. Si comienza a darte excusas para no verte, quiere decir que ya no te ama.

Acuario

Acuario suele ser muy abierto con sus parejas. Comparte sus creencias, pensamientos, sentimientos y emociones, pero si deja de hacerlo y en su lugar sólo te dice lo que quieres escuchar, ya no quiere seguir contigo.

Piscis

Te das cuenta que Piscis no te ama, cuando deja de estar pendiente de ti. Ya no se preocupa por llegar a tiempo a la cita, incluso a veces podría dejarte plantada; ya no te lleva a casa, no te llama y ni siquiera te manda mensajes.

