¿Cómo saber si ya no hay AMOR?

Todo es un ciclo y lo que termina acaba aunque nos resistamos a creerlo, pues pocos son los afortunados en encontrar el amor verdadero y es siempre la realidad la primera en lanzar baldes de agua fría para despertar incluso a los más enamorados, pues cuando se pierde la chispa, es inevitable predecir la ruptura, pero si eres de los que no quiere ver lo evidente, aquí te compartimos tres señales que anuncian que tu relación de pareja está por concluir.

¿El amor se está acabando?

Una relación de pareja siempre está llena de retos, no importa lo poco o mucho que hagas, siempre habrá algo que surja y enfrente a las partes para que superen nuevos e inesperados desafíos, y el éxito de que superen sus conflictos será en gran parte el amor que los une, pero ¿qué pasa cuando ese sentimiento fundamental ya no los alimenta?, aunque duele decirlo, el resultado de eso siempre será la ruptura.

Si en estos momentos vives en la angustia de saber si tu relación de pareja está colgando de un hilo, aquí te decimos cuáles son las tres señales que advierten el final, pues suelen aparecer cuando el amor se ha esfumado, eso sí, recuerda que solo tú sabes lo que realmente está pasando, escucha tu corazón y no te niegues a ver ni a sentir lo que tu sexto sentido te está diciendo a gritos, ¡mucha suerte!

¿Tú pareja está siempre con los amigos?

Cuando el amor está fresco y vive en los corazones de los amantes, cada segundo libre es destinado a la atención completa de la persona amada, y aunque con el paso del tiempo se distribuye en todas las actividades del día a día, la realidad es que, quien aún goza de la existencia de su pareja siempre preferiría pasar más tiempo con ella que con los amigos, eso no quiere decir que no los vea, pero si lo hará menos en comparación con el tiempo que dedicará a la persona que lo tiene prendido.

¿Sabes cómo le fue hoy a tu pareja?

Si no sabes qué está pasando con el amor de tu vida en ese momento, si no tienes la certeza de cómo se siente o simplemente no tienes idea de cómo le ha ido hoy en su trabajo, es porque la conexión se está terminando, así es, solo recuerda los meses de alegría, siempre y a todas horas se contaban hasta las cosas más cotidianas en su ámbito laboral, sabías de la A a la Z lo que pasaba con sus compañeros, y ahora ¿nada?, ¡cuidado!, puede que ya no le interese contarte porque ya no eres su refugio.

Si el amor se va, los detalles también

Si tu pareja solía sorprenderte casi siempre o de vez en cuando con un sorpresa especial para hacerte sonreír, es mala señal, pues cuando hay amor y se vive al día, esa persona siempre te tiene en su pensamiento, en su corazón sin importar si puede demostrarlo con un beso, un presente o hasta con un mensajito, así que si ya no lo hace es porque puede que ya no sienta esa necesidad de decirte que te ama, porque tal vez ya no lo hace.

