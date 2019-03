Cómo saber si un “amarre” de amor está funcionando

Si estás aquí es porque probablemente sabes qué es un amarre, o de hecho, puede que incluso lo hayas realizado. Si después de llevarlo a cabo no te queda claro si está o no rindiendo frutos, hay unas cuantas señales con las que fácilmente lo sabrás.

Por otra parte, recuerda que todos somos distintos, y los resultados que puedas obtener con una u otra persona, no siempre serán los mismos. Por lo tanto, tampoco será igual si lo realizas tú, una amiga, alguien con experiencia o un profesional, pues cada amarre es único e irrepetible.

Ahora bien, la relación que lleves con la persona a la que has intentado hacerle el amarre también repercute en los resultados, pues si se trata de alguien con la que no hablas, no convives o ni siquiera conoces, no funcionará.