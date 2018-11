¿Cómo saber si tu pareja ya no es feliz contigo? El zodiaco nos lo dice

Si has notado pequeños cambios en el comportamiento de tu pareja, pero hace como si nada estuviera pasando, puede que esté pensando en terminar la relación. Identifica los síntomas según su signo del zodiaco y averigua si esa persona ya no quiere estar contigo.

Aries

Aries siempre se ha caracterizado por ser un signo muy directo con sus intenciones, no se anda con rodeos y si algo anda mal en su relación, simplemente renuncia.

Cuando está enamorado se interesa por saber todo lo que pasa por la mente de su pareja y quiere que lo compartan todo. Si ya no se comporta de esta forma, puede que esté perdiendo el interés.

Tauro

Identificar qué sucede por la mente de Tauro es un poco más complicado, pues al ser personas muy estéticas, visuales y sociales, gran parte de su felicidad proviene de cómo piensan que los demás los perciben. Cuando estén pensando en terminar su relación, simplemente aparentarán que todo está bien.

Géminis

Cuando se trata de terminar su relación, Géminis se muestra muy indeciso, por lo tanto aunque ya no sea feliz con su pareja, no le hará frente hasta que ya no pueda más.

Cáncer

Es muy fácil notar cuando Cáncer quiere terminar su relación, pues cuando están enamorados se muestran felices,cariñosos y relajados, pero cuando ya no quieren seguir con esa persona se transforman. Hablan con sus amigos de lo infelices que son, hacen comentarios agresivos - pasivos y principalmente intentarán liberar su infelicidad reprimida sin hacerle frente a su pareja,

Leo

Cuando las cosas no andan bien con un Leo, estos se vuelven muy inseguros, por lo tanto tienden a volverse agresivos con sus parejas.

Virgo

Virgo también se transforma cuando las cosas no están como le gustarían. Por lo general aparentan ser muy fríos, pero cuando tienen problemas en la relación comienzan a ser muy sensibles e irritantes.

Libra

Los Libra son adictos al trabajo, por lo que cuando su vida amorosa se desequilibra, intentan mantener el balance aferrándose a algo, en este caso, el trabajo.

Escorpio

Escorpio no puede continuar con su relación por mucho tiempo si ya no feliz, así que si las cosas comienzan a ir mal, es muy probable que ya no quede mucho tiempo juntos.

Sagitario

Otro signo pasivo - agresivo. Intentan mantener su naturaleza ligera, humorística y aventurera, pero te puedes dar cuenta que ya no es feliz en su relación cuando comienza a hacer bromas pesadas o comentarios improvisados para echarte en cara algo que no le parece.

Capricornio

A Capricornio no le gusta perder su tiempo, por eso cuando no le ven futuro a la relación comienzan a aburrirse, pero eso sí, siempre intentan identificar los problemas y trabajarlos para salvarla.

Acuario

Al igual que Libra, Acuario tiende a encerrarse en el trabajo para huir de esa relación en la cual secretamente no es feliz. Un indicador clave es que tú ya no eres su prioridad y dice que tiene que enfocarse en su carrera.

Piscis

Si le surge una repentina necesidad de ser libre, experimentar cosas nuevas, descubrirse a sí mismo y viajar por el mundo, probablemente ese Piscis ya no quiera continuar con su pareja. Podrá decir que te ama, pero si sus planes a futuro comienzan a ser más personales y ya no te incluyen, es porque no es completamente feliz.

