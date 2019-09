Cómo saber si tu pareja sigue pensando en su ex

No es fácil aceptar que la persona con la que estamos aún no logra superar su relación pasada, especialmente porque nosotros sí nos entregamos por completo, sin embargo, hay quienes deciden emprender una nueva aventura sin haber sanado por completo su corazón, ‘llevándose entre las patas’ a esa nueva persona con la que se encuentran ahora. ¿Sospechas que eso le pasa a tu pareja? Aquí te decimos cómo saber si sigue pensando en su ex.

Aunque el tiempo que estuvieron solteros antes de estar contigo no es un indicativo infalible para saberlo, sí nos da una idea sobre su proceso de duelo, revelando si logró cerrar las heridas o simplemente encontró un nuevo clavo para sacar el anterior, de hecho, en este artículo te hablamos al respecto.

De igual forma, puedes fijarte en su comportamiento, ¿qué pasa cuando se encuentra una publicación de esa persona en redes sociales?, ¿siguen siendo amigos?, ¿cómo reacciona cuando alguien menciona a su ex pareja?, ¿alguna vez la ha nombrado?, ¿te habla de ella?.

Estas son sólo algunas preguntas que puedes hacerte para indagar un poco al respecto, pero a continuación te damos los puntos claves para identificar si tu nueva pareja continúa pensando en su ex.

No quiere formalizar contigo

Si bien esto depende mucho de la personalidad de cada quien, también sucede con frecuencia que al no haber logrado darle vuelta a la página a su relación anterior, cuando tienen una nueva pareja no quieren presentarle a sus amigos cercanos, o simplemente la presentan como una amiga más.

Te usa para darle celos

Esta es una táctica muy cruel, pero por lo general las personas no saben que la están aplicando. Hacen todo lo posible por superar a su ex, pero no piensan en los daños que podrían provocar en el proceso.

Si cuando esa persona está presente, tu pareja es más atenta o cariñosa de lo normal, tómalo como señal de advertencia. No la juzgues a la primera y dale el beneficio de la duda, pero ten cuidado, porque podrías haberte convertido en su nueva herramienta de celos.

Sigue pendiente de ella

Ya sea a través de las redes sociales o con sus amigos en común. Si está interesado en saber si ya tiene nueva pareja, qué es de su vida o si está bien, probablemente no está listo para estar contigo.

Recuerda que mereces a una persona que este 100% comprometida en la relación contigo, que no tenga fantasmas del pasado y que te demuestre su amor en todo momento y de manera genuina. Si tu nueva pareja no está lista para darte el lugar que te corresponde, no te sigas haciendo daño y déjalo ir. En su momento llegará el indicado para ti.

