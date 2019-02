¿Cómo saber si tu pareja está siendo infiel?

Cuando pensamos en infidelidad, inmediatamente pensamos en sexo, pues es la idea que se nos ha vendido, pero en realidad un beso, una cita o un “inocente” coqueteo, son suficientes para cambiar por completo nuestra relación.

Si alguna vez has pasado por alguna situación similar, te podrás haber dado cuenta de que desde entonces las cosas no son iguales; tú has cambiado e incluso puede que te cueste un poco más de trabajo confiar en las personas.

Si bien el hecho de que haya sucedido una vez no quiere decir que pasará de nuevo, irremediablemente protegemos a nuestro corazón de próximas rupturas y te das cuenta de que aunque puedan existir experiencias peores, la traición se sufre por igual.

Sin importar el tipo de infidelidad, la traición duele por igual.

De acuerdo con un artículo de “Personality and Individual Differences”, realizado por un grupo de investigadores noruegos, un engaño duele igual con o sin contacto sexual, pues la confianza se pierde.

Y es que con el surgimiento de infinidad de redes sociales y aplicaciones de citas, las infidelidades están literalmente a un clic de distancia. Así que hoy te hablaremos sobre los diferentes tipos de infidelidad.

Directa

El engaño no surge por casualidad o porque se dieron las “circunstancias”, la persona actúa de forma planificada.

Indirecta

Definitivamente no lo planeó. No se trata de justificar, pero probablemente la relación iba mal y encontró el consuelo en una amiga o persona cercana. Es muy seguro que al final se arrepienta.

Infidelidad virtual

Puede que los coqueteos se queden en el plano virtual, pero también cabe la posibilidad de que haya un encuentro futuro.

Infidelidad afectiva

No es necesario que exista un “acto” de infidelidad, pero la persona comienza a tener sentimientos por otra persona. Suele ser más común entre las mujeres.

Sexual

Puede o no haber un apego emocional, pero como su nombre lo dice, existe un encuentro sexual entre los implicados. Estadísticamente, la mayoría de ellos son hombres.

Adicción sexual

La adicción sexual se manifiesta con un patrón de descontrol en la conducta sexual, por lo que el objetivo de la infidelidad es únicamente satisfacer una necesidad erótica obsesiva.

De aprobación

Este tipo de infidelidad es común entre personas cuya relación afectiva está prácticamente arruinada. El “amante” les sirve de consuelo y compañía en el proceso de separación.

