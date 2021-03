¿Cómo saber si tu pareja esta fingiendo un orgasmo durante el sexo?

En muchas ocasiones los falsos orgasmo en la cama pueden aparecer tanto en hombres como mujeres, sin embargo es posible detectarlo con los siguientes tips, La Verdad Noticias te dice cómo atrapar a tu pareja en el acto.

Una de las causas de fingir un orgasmo en la cama es no herir los sentimientos de la pareja lo que, a la larga, tiene consecuencias negativas en la relación. Si sospechas que eres víctima de este engaño, te decimos 5 tips para aprender a detectarlos.

De acuerdo con estudios publicados en Archives of Sexual Behavior, hasta 58,8% de las mujeres participantes de la investigación, dijeron haber fingido un orgasmo, mientras que hasta el 21,2% de hombres consultados por una encuesta de productos eróticos (Bijoux), también dijo haberlo hecho al menos una vez. No se trata de algo exclusivo de mujeres.

¿Cómo detectar falsos orgasmos?

Ya sea por una mala estimulación sexual, dolor en la penetración, problemas emocionales o efectos de medicamentos, algunas personas no logran llegar al orgasmo, por lo que optan por fingir el placer en la cama. Estas son las claves para saber si está fingiendo:

Calor corporal

Tener los cuerpos desnudos y muy pegados el uno al otro permite que detectemos con mucha facilidad cuando la pareja está caliente, literalmente, lo que indicaría que se va por buen camino para conseguir el orgasmo (o no).

Aumento de la respiración y pulsaciones

Con el aumento de la excitación sexual, el ritmo cardiaco pasa de 70/80 pulsaciones por minuto a 90/100, pudiendo alcanzar hasta las 130 justo antes del orgasmo, claro, cuando es real y no fingido. Por otro lado, las respiraciones se hacen más profundas a medida que el placer aumenta y comienza a entrecortarse el aire, especialmente si se llega a un orgasmo intenso.

Gesticulación del rostro

Otra de las claves para identificar los falsos orgasmos es observar si la pareja gime sin articulación en el rostro. Por ejemplo, si no se muerde los labios, no voltea los ojos o no arruga la nariz por la intensidad de las sensaciones, entonces podría ser señal de que los gemidos en realidad son fingidos, al igual que el clímax sexual.

Habla mucho

Si la pareja habla mucho durante el sexo, es una señal de que en realidad no se está concentrando lo suficiente durante el acto sexual ni que está consiguiendo las sensaciones placenteras que desea, por lo que intenta desviar la atención. Lo mejor es pedirle sutilmente a nuestro amante que se concentre solo en la estimulación que recibe.

Contracciones en la zona genital

En el clímax, tanto hombres como mujeres experimentan contracciones en la zona de los genitales, aunque son más notorias en ellas. Las paredes vaginales comienzan a manifestar contracciones involuntarias y rítmicas que, dependiendo de la intensidad del orgasmo, pueden variar en número, pudiendo notarse entre cinco y hasta 15 contracciones en intervalos muy breves.

