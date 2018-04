Si a tu galán sólo le interesa el placer de ambos ¿por qué está contigo?

Cuando uno tiene pareja debe estar consciente que las cosas se deben trabajar en equipo, así como los problemas que surjan deben ser resueltos entre los dos, lo mismo en el terreno de la vida sexual, en la intimidad están los dos, no solo una personas por eso ¿cómo saber si tu pareja es egoísta en la cama?

En general es muy importante identificar las señales de una pareja egoísta en la cama y no sólo eso, sino que el egoísmo sexual, usualmente también se demuestra en los demás aspectos de la relación.

Si a tu galán sólo le interesa SU placer y no el tuyo ¿por qué está contigo? hay que aprender a identificar las señales y entonces terminar la relación o bien buscar la manera de solucionar ese aspecto.

¿Cómo saber si tu pareja es egoísta en la cama?

No espera a que tú llegues al orgasmo

Tu pareja no espera o se toma su tiempo para hacerte llegar al orgasmo, es signo que es egoísta en la cama.

Es un problema si te deja con las ganas y simplemente no le importa tu satisfacción personal, la recomendación es que mejor hables con él primero, pero si no quiere hacer un esfuerzo, es porque no le interesa.

Te hace sentir culpa y te obliga a tener sexo

Algo que jamás falla para identificar si tu pareja es egoísta en la cama, es lograr ver si utiliza la manipulación para hacer que tengas sexo con él o que pruebes una nueva posición con él, significa que es egoísta.

La técnica es utilizar culpa y hacerte sentir mal para ponerte de humor a algo más, esto no sólo es egoísta sino irrespetuoso, pues el sexo es algo que AMBOS deberían disfrutar.

No está presente

Si sientes que tu pareja está distraído y no se enfoca en la experiencia de intimar juntos, es posible que sólo esté interesado en SU placer.

Acceder a tales distracciones es irrespetuoso, y más aún si lo hace conscientemente.

No te pregunta lo que quieres en el sexo

No a todos nos gustan las mismas posiciones y técnicas en la cama, así que lo ideal es preguntar sobre los gustos del otro para garantizar una mejor experiencia, así como una más placentera.

Pero si tu pareja JAMÁS ha demostrado interés en lo que te gusta o en lo que te llama la atención demuestra que tu pareja es egoísta en la cama

Alguien demandante

Hay una delgada línea entre el role play dominante-sumiso y una pareja controladora en general. Pregúntate: ¿está dirigiendo o demandando? Porque ambos son muy diferentes; uno trata sobre diversión mutua, el otro es egoísmo.

Siempre hace lo que quiere primero

Lo que ÉL quiere es primero, si este es tu caso siempre, puede ser que tu pareja sea egoísta y mucho, simplemente no está interesado en satisfacerte; lo mejor es hacerle lo mismo o simplemente irte.

Se salta el juego previo aunque te guste

El juego previo es esencial para que una mujer lubrique y se excite. El hecho de que no le importe en lo absoluto tu futuro placer (y hasta tu salud vaginal) es una falta de respeto.

Lo peor del caso es que sabe qu necesitas y quieres un rato de juego previo. ¿Por qué se comporta así?