Este padecimiento no es tan conocido, pero sí es uno de los más frecuentes y hay algunas famosas que lo padecen, por ejemplo, Michelle Obama y Emma Watson, pero, ¿cómo saber si tienes síndrome del impostor?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te revelamos que 7 de cada 10 personas en el mundo sufren en algún momento de su vida este padecimiento, ¿tú lo tienes?

¿Qué es el síndrome del impostor?

Este padecimiento psicológico hace creer a los que lo sufren que no son capaces de triunfar por sí mismos, es decir, los hace pensar que no sus éxitos son producto de la suerte y no de sus capacidades, habilidades y conocimientos, en pocas palabras, los pacientes se “autosabotean”.

A continuación, te enlistamos los síntomas que provoca:

Marcar objetivos elevados y decepcionarte cuando no los consigues Dudas Saboteando tu propio éxito Sobrepasado por las circunstancias Miedo de no estar a la altura de las expectativas Regañando tu rendimiento Atribuir tu éxito a factores externos Incapacidad para valorar de forma realista tus habilidades y competencia

¿Por qué se produce el síndrome del impostor?

Se cree que todo comienza con una intensa inseguridad por parte del paciente, algo que se enfatiza más cada que son comparados con otros, lo que les baja la autoestima y los hace sentir que no merecen ningún logro, esto puede provocar que la persona sufra ansiedad, estrés, tristeza, depresión y hasta trastornos emocionales.

