¿Cómo saber si soy asexual? No me gusta tener sexo

Hoy en día, hay grupos de varias orientaciones sexuales, pero qué pasa cuando dices: “el sexo no está dentro de mis actividades”, tal vez porque eres asexual.

Cuesta trabajo decir por qué decides que el sexo no entre en tu vida. Sobre todo cuando vives en un mundo donde todo se refiere a sexo. Lo de intentar definirlos de alguna manera ya se complica más. Porque hay quien ni siquiera se considera asexual. Simplemente, se hartó.

La asexualidad es una orientación sexual que se basa en la ausencia de atracción sexual. No experimentan ese deseo. Hay tanto hombres como mujeres asexuales, siendo estas últimas las que más se visibilizan. Los asexuales son las personas menos representadas en la diversidad sexual.

Apenas se las distingue en las manifestaciones, pero cada vez son más los grupos de personas que se declaran asexuales y optan por decirlo en voz alta. Se calcula que suman un 1,05% de la población en todo el mundo.

Asexual Comunity España (ACEs) describe como alosexuales, a las personas no asexuales, las que sí sienten atracción sexual por los demás. Serían personas grisexuales, las que sienten de vez en cuando atracción sexual, pero de manera poco intensa, poco frecuente o bajo circunstancias determinadas.

En este grupo sitúan a los demisexuales, personas que tienen sexo solo con personas de las que se enamoran. Necesitan tener ese vínculo emocional para tener el más mínimo contacto físico. Y esas personas pueden tener entre las piernas lo que tengan. Y en el tercer grupo estarían los asexuales, que son las personas que carecen de atracción sexual hacia nadie.

¿En la menopausia se es asexual?

Comenta la especialista que esto se debe a que han tenido el sexo como una responsabilidad dentro de la relación de pareja, no como una necesidad propia. La mayoría reconoce que ni siquiera disfruta con el sexo.

Aprovechan que ya están mayores, que pueden subirse a todos los topicazos habidos y por haber para quitarse de en medio. Y lo hacen. Deberían leer en Climaterio, de May Serrano, lo que ocurre, también, en la menopausia y cómo se satisface ese deseo. Pero ellas no lo han vivido así y así lo manifiestan. Para la psicosexóloga, muchas señoras deciden dejar el sexo porque han tenido el infortunio de no explorar su sexualidad.

"Muchas mujeres, en la menopausia, incluso con la pareja el permiso para dejar de tener sexo", explica Emma Ribas, psicosexóloga, especialista en terapia de pareja.

Los asexuales se enamoran

El enamoramiento va por otros derroteros y, aunque suene tópico, es lo más bonito que puede pasarles. Porque eso les permite entablar relaciones personales, tener pareja y crear un espacio de complicidad que hace que se sientan seguros. No odian el sexo, simplemente, puede que no les interese en absoluto.

Muchas veces se da situación de maltrato porque la pareja de una persona asexual no entiende que el sexo no entra en sus apetencias. Consiguen que se sienta culpable. Que acepte que alguna vez tiene que tener sexo. Y al final, ese polvo se convierte en una situación de maltrato psicológico y físico.

Por cierto, lo que más molesta a una persona asexual es que le pregunten con qué frecuencia tiene sexo. A las personas no se las valora en función de los empotramientos.