¿Cómo saber si mi relación durará toda la vida? Aquí te decimos

Si nos preguntas, no hay forma de saber si estás o no con la persona correcta; probablemente se trata de la persona correcta para ese momento, pero nadie te puede asegurar que su amor será para siempre, aún cuando la ames como nunca antes lo había hecho, no obstante, sí puedes asegurarte de que tu relación sea lo más duradera posible.

¿A qué nos referimos? No podemos confirmar a ciencia cierta que estarás con tu pareja por el resto de tu vida, pero sí podemos decirte que si cumplen con los siguientes puntos, muy probablemente estarán juntos por siempre.

De acuerdo con el psicólogo y experto en relaciones Clifford Lazarus, citado por el portal de la revista GQ, existen factores que pueden garantizar que una relación sea duradera y feliz, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, ¿te imaginas de cuáles se tratan? Presta mucha atención.

Forma de ser / personalidad

¿Cuántas veces no hemos escuchado el típico “los polos opuestos se atraen”? Por supuesto que sí lo hacen, pero cuando ambos pertenecen a extremos completamente opuestos, es posible que toda la emoción y adrenalina que sienten al comienzo, se convierta en un problema posterior.

Sexo

Al tratarse de un tema “tabú” es muy común que las parejas no hablen de sus gustos y preferencias en la cama, sin embargo, esta falta de comunicación casi siempre termina en incompatibilidades que van deteriorando la relación.

Gustos y pasatiempos

Que te encuentres en una relación no quiere decir que te tiene que gustar lo mismo que a tu pareja; ambos son personas individuales, con sus propios gustos y pasiones, sin embargo, es recomendable que compartan ciertos pasatiempos o hobbies que permitan fortalecer la relación.

Visión de futuro y del mundo

Similar al punto anterior, ambos pueden opinar de forma distinta sobre diversos temas, sin embargo, existen cuestiones en las que es preferible que se entiendan, pues de lo contrario podrían tener discusiones infinitas.

Piensa esto, si decidieran tener hijos, tendrían que ponerse de acuerdo con lo que les van a enseñar; es importante que concuerden en eso. También en la forma de administrar el dinero y según Lazarus, incluso en las ideas políticas.

