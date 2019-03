¿Cómo saber si le gustas, según su signo del zodiaco?

A veces estamos tan embelesadas con nuestro crush, que ni siquiera notamos si somos correspondidas. Por eso, el día de hoy te diremos cómo identificar si le gustas y si se está enamorando de ti, según su signo del zodiaco.

Aries

Cuando Aries está enamorado, suele convertirse en el mejor amigo de esa persona especial. Lo verás donde sea que vayas y lo más importante, no dejará de sonreír. Además, se mostrará muy interesado en conocerte, pues lo querrá saber todo de ti.

Tauro

Si bien Tauro no se atreverá a jugar ninguna carta antes de asegurarse de que tú también te sientes atraída por él, su forma de mirar y hablar simplemente lo delatará. Ese “llámame cuando me necesites” hace más que evidente que se derrite por ti.

Géminis

Cuando Géminis está enamorado suele compartir conversaciones profundas con aquella persona especial. Es completamente transparente y abierto como un libro. Te contará todas aquellas aventuras y vivencias importantes de su vida.

Cáncer

Cáncer suele ser bastante intenso y efusivo cuando se enamora. Le gusta entregarlo todo y te demostrará que le interesas y se preocupa por ti. Incluso es muy probable que te bese, abrace(como amigos) y de uno que otro detalle.

Leo

Al tratarse de un signo increíblemente egocéntrico, es muy complicado que le dediquen su atención a cualquier chica, así que si te contesta inmediatamente los mensajes, te cuenta sus cosas y te invita a salir, es señal evidente de que le gustas.

Virgo

Virgo es bastante complicado de descifrar en el amor. Habrá ocasiones en las que se le note a leguas que está enamorado, pero en otras no te volteará ni a ver, así que si quieres saber si te ve como algo más que una amiga, tendrás que enfrentarlo.

Libra

Saber que Libra está enamorado es bastante sencillo, pues pareciera que nadie es capaz de amar igual que él. Cambiará sus planes para adaptarse a los tuyos, acudirá a tu llamado sin importar lo que sea que esté haciendo y te demostrará que siempre estará para ti.

Escorpio

Al principio parecerá que no le interesas, pues no le es fácil entregar el corazón, sin embargo, una vez que está enamorado se vuelve muy leal. Querrá hacer actividades que usualmente no hace, como quedarse en casa a ver películas, salir a caminar o dormirse enviando mensajes.

Sagitario

Cuando Sagitario está enamorado suele ser muy genuino. Chistes por aquí y por allá, aventuras todo el tiempo, viajes improvisados y mucha diversión. Te animará a hacer infinidad de cosas que nunca antes te habías planteado.

Capricornio

Capricornio es un signo muy leal, familiar, atento y trabajador. Será fácil saber que le gustas porque aún sin darse cuenta te incluirá en todos sus planes a futuro. Le gustan las relaciones serias.

Acuario

Acuario le huye al compromiso, es un amante de la libertad y evidentemente no le gusta sentirse atado, sin embargo, sabrás que está enamorado porque él solito te lo hará saber. Cuando está decidido, puede convertirse en uno de los mejores amantes que podrías tener.

Piscis

Piscis es de los signos más sensibles y románticos del zodiaco, además es un poco inseguro y teme que las personas puedan burlarse de él y sus gustos, así que la forma más evidente de saber que le gustas es cuando comienza a contarte más de sus sueños y su vida, lo que le gusta y lo que no. Querrá hacerte parte.