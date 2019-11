Cómo saber que una mujer está teniendo un orgasmo. (Foto cortesía Nuevo Diario)

El tema del orgasmo da para platicar horas y horas: cuántos puede tener una mujer, cómo provocarlos, cómo se siente tenerlo, y uno de los más frecuentes, cómo detectar a una fémina que lo está fingiendo.

Si, aunque no lo creas hay mujeres que fingen este clímax de placer en la cama, sin embargo hay diversas formas para saber si está mintiendo o realmente está teniendo el orgasmo de su vida.

Es por ello que aquí te diremos cómo puedes identificar a una mujer que realmente está teniendo un orgasmo y no está fingiendo.

Contracciones

Una mujer que está teniendo un orgasmo tiene diversas contracciones, en particular en su zona genital; el número de contracciones va a variar pero pueden sentir entre 10 y 15.

Se enrojece

Cuando están teniendo un orgasmo por lo regular se enrojecen sus senos, mejillas y abdomen.

Extremidades rígidas

Otro factor en el que te puedes dar cuenta si realmente está experimentando este placer es si algunas de sus extremidades se vuelven rígidas y por ende presenta contracciones en los músculos; puedes observar sus pies, o sus manos.

Respiración

Su presión y ritmo cardíaco aumentan: podrás escuchar cómo su respiración se comienza a agitar.

Eyaculación

No a todas les pasa, pero cuando están experimentando un orgasmo expulsan un fluido semiviscoso , mejor conocido como eyaculación.

De acuerdo con un artículo que publicó en Telegraph, la sexóloga Petra Boyton explica que no es tan preciso evaluar un orgasmo con los seis aspectos antes mencionados puesto que la respuesta de cada puede variar; información KienyKe.

También un punto que debes tomar en cuenta es que cuando te encuentres en el acto sexual trata de no estar viendo a cada rato sus reacciones puesto que no vas a disfrutar y sólo te presionarás porque no llega o porque no observas ciertas características.

