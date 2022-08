¿Cómo saber qué tipo de rímel de colores usar? 5 ideas increíbles para llevarlos. Foto: sevilla.abc.es

Si lo que quieres es experimentar y esta búsqueda, encontrar un maquillaje estilo aesthetic, muy en tendencia, estás en el sitio correcto, aquí te vamos a presentar 5 rímeles de colores que van a hacer que tus ojos deslumbren, ¡quédate con el que más te represente!

En La Verdad Noticias te revelamos que el maquillaje siempre llega con nuevas tendencias, no siempre tienes que seguirlas, recuerda que la moda es pasajera y para apropiarte de ella debes añadirla a tu estilo base, así que no te pierdas y si algo no te gusta, simplemente deja que se vaya.

Hace poco te enseñamos cómo debes ponerte la máscara de pestañas, pero ahora, vamos a mostrarte la gran variedad de tonos que puedes usar, ¡así por fin dejarás el negro!

5 tipos de rímel de colores que puedes usar para sustituir el negro

Looks con máscaras de pestañas de colores. Foto: serzen.mx

Juega con los tonos

Puedes comprar varias máscaras de pestañas de tu color favorito, pero en diferentes tonos, así puedes probar a usar estos en diferente orden en tus pestañas, puedes comenzar con algo no tan arriesgado cómo pintar las de arriba y las de abajo en todos distintos, ¿qué te parece?

Look arcoíris

Elige varios tonos y crea en tus pestañas un hermoso arcoíris, ¡vas a destacar!

A juego con las cejas

Crea un look aesthetic pintando con tu tono favorito tus pestañas y tus cejas, ¿tendrás el valor de hacerlo?

Mirada de nieve

Usa una máscara de pestañas en color blanco, puedes llevarlo con algunas sombras no tan contrastantes, pero si quieres causar furor lleva el contraste a todo lo que dé, ¡te verás innovadora!

Look neón

Este estilo te irá genial si vas a ir a un antro por la noche, serás la sensación y podrás presumirlo en grande.

Te puede interesar: ¿Qué pasa entre la Cofepris y el popular rimmel Prosa?

¿Cuál es el mejor rímel?

A continuación, te damos un listado de los más recomendados, ¿ya has usado alguno?

Lash Sensational de Maybelline Mac Up For Everything Lash False Lash Effect de Max Factor Sky High de Maybelline Roller Lash de Benefit Better Than Sex de Too faced Le Volume de Chanel

Con información de serzen.mx