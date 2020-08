¿Cómo saber qué alimentos son “realmente” integrales?, según expertos

¿Cómo comprar alimentos integrales?. Foto: Mendoza Post

Podría pasar horas analizando todo el pan, cereales, galletas saladas y otros productos que promocionan una etiqueta de "grano integral" en el supermercado, pero es posible que aún no lleve a casa la opción más saludable. Los dietistas aconsejan cómo elegir la opción más sana. Un nuevo estudio mostró que es realmente difícil saber cómo elegir los productos integrales más nutritivos basándose solo en el empaque.

Estudio de alimentos integrales

El estudio publicado en la revista Public Health Nutrition, 1.030 adultos realizaron una encuesta en la que miraban fotos de productos hipotéticos y reales. Después de mirar los productos, que tenían etiquetas de granos integrales en el frente del empaque, y la información nutricional y los ingredientes, decidieron cuál era más saludable.

Hasta el 47% de los encuestados respondió incorrectamente los productos hipotéticos, y hasta el 51% respondió incorrectamente los productos reales. Los fabricantes tienen muchas formas de persuadirlo de que un producto tiene granos integrales, incluso si no lo tiene. Parke Wilde, autor del estudio y economista de alimentos dice que pueden decirle que es multigrano o pueden teñirlo de marrón, pero esas señales no indican realmente el contenido de grano integral.

Este estudio destaca el déficit de educación nutricional en nuestro país. Dependemos del marketing para decirnos qué tan 'saludable' es un alimento, en lugar de tener nuestras propias habilidades para discernir qué es un grano integral.

Lisa Hayim, fundadora de The Well Necessities y Fork the Noise dice que incluso como experto, es difícil saber cuántos 'cereales integrales' hay en una porción. Ciertamente, existe la oportunidad aquí para un etiquetado más deliberado del frente y la parte posterior del empaque.

Consejos para adquirir alimentos integrales

Dado que puede ser increíblemente difícil determinar qué producto integral es mejor, ya sea que esté comprando pan, galletas saladas, cereales u otros productos "integrales", Hayim recomienda buscar un producto con la menor cantidad de procesamiento.

Grano entero

Un grano entero significa que el grano contiene endospermo, germen y salvado. Comparado con un grano refinado que solo tendrá el endospermo. Mantener el grano entero intacto, es decir, el germen y el salvado que contienen la fibra, es clave para obtener esos beneficios para la salud.

Grano integral

Si no estoy comiendo un grano integral de un solo ingrediente, como arroz integral o avena, y más bien estoy comprando un producto integral, quiero poder ver aspectos de él en la comida. Por ejemplo, si estoy comprando un pan integral que tiene avena como ingrediente principal, me gusta que se mantenga parte de la avena y la arena, incluso si es solo en el exterior.

Etiquetas de marketing

Erin Palinski-Wade, la autora más vendida de 2 Day Diabetes Diet, dice que también es importante prestar atención a la redacción, ya que las afirmaciones de marketing claramente no equivalen a un producto de calidad. No tome las afirmaciones de marketing en el exterior de un paquete de alimentos como el factor determinante en la selección de alimentos. Hecho con granos integrales significa que la comida contiene algo de grano integral, pero no que la comida sea completamente integral.

Multigrano

Multigrano solo significa una mezcla de granos, refinados y / o integrales. No significa grano 100% integral. A menos que una afirmación de marketing proporcione un porcentaje real, "100% de grano integral" es un término regulado, siempre mire la lista de ingredientes para comprender cuánto, si lo hay, de grano integral que realmente está consumiendo.

Con todo, Hayim dice que cuanto más arriba en la lista de ingredientes pueda identificar un grano integral (quinua, arroz integral, cebada, avena, mijo, farro, sorgo u otros), mejor. Es lamentable que no pueda confiar en el empaque de los productos que trae a su hogar, pero tomar estos pasos adicionales lo ayudará a usted y a su familia a mantenerse saludables.