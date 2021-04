¿Cómo rezar la oración a San Miguel Arcángel y para qué sirve?

¿Alguna vez has escuchado sobre San Miguel Arcángel?, aquí te contaremos quién es, cómo y para que le puedes rezar, pues como seguro sabes, es famoso por ser muy poderoso, y lo es, así que, ¡no te pierdas los detalles!, porque también te daremos la mejor oración que hay pedirle ayuda.

Este arcángel es conocido como el opuesto a Satanás, y se le conoce también como el ángel de la muerte, pues según se sabe puede ofrecer a las almas la oportunidad de redimirse antes de que mueran, también pesa a estas en una balanza cuando llega el Juicio Final, pero eso no es todo, se le reconoce además como el guardián de la Iglesia Universal.

Para rezar a San Miguel Arcángel es necesario estar en un lugar pacifico donde la concentración sea fácil de conseguir, generalmente se pide su ayuda para hacer frente a los peligros de la vida, ya que él es un gran y fuerte protector, pues incluso se sabe que fue capaz de expulsar a Lucifer del cielo cuando se reveló contra Dios, de ahí que tiene un lugar muy especial en el reino del Señor.

Así que, cuando el alma de una persona o de otras personas se siente amenazada ya sea de forma espiritual o física, lo mejor que se puede hacer es rezarle una oración a este arcángel.

¿Para qué sirve la oración a San Miguel Arcángel?

En La Verdad Noticias te revelamos que rezarle a San Miguel Arcángel generalmente es para pedirle protección, aunque no es la única razón, incluso se le puede rezar para problemas en el amor o para incluso recuperarlo, también, para conseguir un trabajo, para pedir un milagro o para tener dinero.

Seguro que te parece interesante que también se le pueda rezar para el amor, y no es tan raro como parece, ya que San Miguel Arcángel define su poder por medio del amor que profesa Dios, de ahí que se entrega para llevar o conservar el bien en los hombres, por eso se le puede rezar para solicitar que una buena persona llegue para reconfortar el corazón.

Arcángel Miguel, jefe de los ejércitos de Dios. Foto: elcolordelafe.com

Oración a San Miguel Arcángel

Queridísimo arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración, me ayudes a sanar todos los problemas de mi corazón y me brindes tu apoyo para invocar protección.

Amadísimo santo, tú que siempre has luchado en favor de Dios. Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta, te ruego no permitas nunca que me hagan daño; así mismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones.

Mi arcángel, mi príncipe celestial, te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes para sanar el corazón de las personas. No te pido mucho, solo te pido que me ayudes con esta petición especial que tanto me angustia: (En este punto debes mencionar tu petición, hasta con los pequeños detalles).

Te pido que la luz de tu espada siempre me libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por Satanás. Haz que la gracia de Dios se manifieste y su poder infinito se derrame sobre mí, liberándome siempre de todo mal.

Acércate a mí, acompañado de tu ejército de seres de luz y además también te pido que cuides a mis seres queridos. Cobijadas bajo tu manto, tu ejército celestial siempre luchará para desterrar toda la maldad que nos rodea, y te pido ser testigo de ello.

Te ruego que me escuches y espero que esta oración me ayude, ya que no soporto vivir en medio de tantas preocupaciones. Sé que no permites que tus seguidores sufran con tanto dolor, que ayudas a las personas que realmente lo merecen. Por eso espero ser digno de tu ayuda y tu bendita intercesión. Amén.

Recuerda que San Miguel Arcángel siempre está para ayudarte, y no olvides que hay siete oraciones para arcángeles y qué te otorgan con su ayuda, toda oración con fe da frutos.

