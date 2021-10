Nuestra oración por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Aquí te detallamos cómo rezar el Rosario para difuntos paso a paso.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna.

Para aumentar las ventajas la Iglesia católica ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el Credo por las intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de noviembre, “podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados”.

¿Qué significa el rosario para difuntos?

El rosario para los difuntos le ayuda a ganar indulgencias

El Rosario de Difuntos con novenario, esta constituido por un conjunto de oraciones centradas en las almas del purgatorio, permite establecer una “comunicación” simbólica con las ánimas para verbalizar de forma ritual y pública.

El catolicismo ha facilitado esta comunicación ritualizada entre vivos y difuntos a través de la transmisión oral de estas oraciones cuyos rezos tenían lugar una vez concluidas las ceremonias fúnebres del fallecido.

De este modo, la comunidad representada por un grupo de parientes y la rezadora local, quien animaba este rosario, recreaban en la iglesia del pueblo durante nueve días una relación dialógica con las almas del purgatorio.

Durante estas oraciones, la rezadora, como mediadora de los dos mundos, el de los vivos y el de los difuntos, dará voz alternativamente a unos y otros, acompañada por los miembros presentes de la comunidad.

¿Cómo ofrecer el rosario por un difunto?

El rosario para los difuntos se ofrece durante nueve días

Los católicos rezan el Santo Rosario a compañado de cantos por muchas intenciones, incluido el eterno descanso de las almas. A pesar de que es posible rezar por alguien que ha muerto en cualquier momento con el rosario, muy a menudo, se recitan oraciones con el Rosario en la vigilia previa al funeral.

Pasos a seguir:

1 Recita el rosario como lo harías normalmente, con la pequeña excepción que se explica en el paso 3. Haz la señal de la cruz, y comienza por el rosario con el Credo de los Apóstoles, recitando tres veces el Padre Nuestro y un Gloria.

2 Reza el santo rosario al tiempo que recuerdas los misterios gloriosos:

La resurrección de Jesús

La ascensión de Jesús

La venida del Espíritu Santo

La asunción de María al cielo

Su coronación como reina del cielo.

Si la oración es en grupo, anuncie cada misterio antes de recitar cada década de diez cuentas. Entonces, comience a rezar el Padre Nuestro —en cuentas grandes— y diez oraciones de Ave María con las cuentas pequeñas. Las cuentas grandes también requieren un "Gloria" ante que el misterio del día se haya anunciado o rezado.

3 Incluye una oración especial por los muertos a medida que avanza a través de las cuentas del rosario. Después de la "Gloria" al final de una década, reza la oración del Eterno Descanso: "el descanso eterno le conceda, oh Señor, y brille la luz perpetua, que descanse en paz, Amén.".

¿Cómo rezar para que un alma descanse en paz?

Orar por el alma de una persona es para que se le conceda el descanso eterno

Según la Arquidiócesis de México, esta oración es para pedir por el alma de un difunto. Concédele, Señor, el descanso eterno y que le ilumine Tu perpetua luz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.

Tú que has vencido la muerte y has resucitado, CRISTO, TEN PIEDAD. Tú que nos has prometido una vida eterna contigo, SEÑOR, TEN PIEDAD. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Ahora conoces cómo rezar el Rosario para difuntos paso a paso, en caso que si eres católico requieras pedir por el descanso eterno de algún familiar o conocido.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.