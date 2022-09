¿Cómo revivir una planta de Cuna de Moisés? Descubre por qué está muriendo. Foto: ornamentalis.com

La planta de Cuna de Moisés es una de las más valoradas para la decoración de interiores, pero, no siempre se sabe cómo cuidarlas correctamente para que no mueran, así que, si en tu caso, esta vegetación ya se está marchitando y no sabes cómo revivirla, tienes suerte, ¡aquí te damos unos tips de jardinería para revivirla!

En La Verdad Noticias te revelamos que hay muchas causas por las que las plantas se mueren, a veces es falta de nutrientes, falta o exceso de agua y hasta plagas, por eso, siempre tienes que estar bien informado o informada sobre sus cuidados según su especie.

Anteriormente, te contamos los beneficios de tener en casa esta planta, pero ahora, vamos a darte el paso a paso para que la salves si está a punto de morir.

Tips de jardinería ¿Cómo curar una planta Cuna de Moisés?

Salvar esta planta es más muy sencillo, solo tienes que seguir las siguientes recomendaciones:

Colócala en un sitio templado

Procura que no se exponga a temperaturas extremas, es decir, no debe estar en lugares muy fríos o caliente, sino en uno templado.

Cambia su maceta

Procura hacer este cambio según su crecimiento, ya que con el paso del tiempo se extenderá más y necesitará más espacio, así que dáselo, eso sí, solo debes trasplantarla cuando no esté floreando, de lo contrario podrías perjudicarla gravemente.

Elimina las raíces podridas

Esta vegetación podría estar muriendo por exceso de agua, por ello, se sugiere retirarla de su maceta, eliminas las raíces que estén podridas y replantarla en tierra nueva.

Aplícale fertilizante

De preferencia este, debe ser líquido y debes colocarlo de primavera a otoño cada 20 días.

Limpia sus hojas

Esto es muy importante, ya que así podrá absorber mejor toda la luz que necesita, hazlo con un poco de vinagre diluido, así le darás un brillo especial y las protegerás, jamás lo hagas solo con agua.

Te puede interesar: ¿Qué abono necesita la cuna de Moisés? Hazlo casero, te decimos cómo.

¿Por qué mi planta Cuna de Moisés está caída?

Lirio de Paz. Foto: mejorconsalud.as.com

A continuación, te compartimos las 3 causas más comunes que provocan que esta planta se marchite:

Recibe exceso de luz solar

Si esta planta, también llamada Lirio de Paz, tiene las hojas amarillas, eso significa que está siendo expuesta a muchos rayos solares, lo que está haciendo que sus hojas se sequen y la humedad que necesita para sobrevivir se seque muy rápido, así que es momento de ponerla en un sitio donde la reciba de manera indirecta, nunca la pongas completamente en la sombra porque si no morirá.

Está siendo regada demasiado

Si el color de sus hojas ha pasado de ser verde a negro o marrón, entonces la estás regando de más, procura solo darle agua cuando su sustrato esté totalmente seco, tampoco esperes a que sus hojas se vean decaídas para hacerlo, solo observa bien su comportamiento y encuentra el equilibrio perfecto para su riego.

No la estás podando correctamente

Procura eliminas las partes de las hojas que están de color negro o marrón, también retira todas aquellas que no estén verdes, esto es un clave para que siempre este sana y bella. Sigue esta recomendación para sus flores, si ya están amarillentas, mejor córtalas desde el tallo, incluso, corta aquellos tallos que ya están secos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de salud180.com