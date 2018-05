¿Cómo revivir la llama de la pasión con tu pareja?

A veces las parejas luego de estar algún tiempo juntos comienzan a olvidar o dejar ir la llama de la pasión, olvidan lo que es tener mariposas en el estómago, las citas románticas y divertidas, y obviamente el sexo, hasta que llegan al punto de preguntarse ¿cómo revivir la llama de la pasión con tu pareja?

Lo cierto es que no todo lo bueno dura para siempre, pero eso no quiere decir que la llama de la pasión se haya extinguido.

Si a ti te preocupa que la llama de la pasión haya desaparecido entre tu pareja y tú, la siguiente información les será de mucha utilidad para no dejar que eso suceda.

¿Cómo revivir la llama de la pasión con tu pareja?

Coqueteo

Cuando estaban en proceso de conocerse, tener citas románticas, verse todos los días, era cuando ambos coqueteaban entre sí y era cuando salían chispas de ambos.

La tecnología hoy puede ser una gran distracción, pero no lo permitas, mejor aprovéchala como una herramienta de coqueteo.

Mándale textos coquetos, fotos sexys y promesas de lo que harás con él al llegar a casa.

Lenguaje del amor

La gente conoce el lenguaje del amor, y es que no sólo se hablan, también se demuestra y se siente. ¿Últimamente no te sientes poco apreciada? ¿Le demuestras a tu pareja lo importante que es para ti? No dejes que ese amor pase desapercibido, y nútrelo, no lo apagues.

No olvides jugar

¿Cómo fue el principio de su relación? ¿Divertido? ¿Juguetón? Recuerda los mejores momentos y trata de repetirlos; esto puede incluir citas extravagantes, ridiculeces en la cama, y hasta viajes inéditos.

El chiste es traer de vuelta un poco de la locura amorosa que les dio tantos recuerdos.

Encuentra tiempo para ti

Cualquiera que haya estado en una relación larga puede decirte que lo que anteriormente parecía lindo y sexy, rápidamente se puede convertir en inmaduro, molesto y ridículo.

¿La solución? Pasen tiempo con otras personas y no solamente entre ustedes. Estar un rato por su cuenta es importante para darles identidad fuera de la relación.

Sé espontánea

Cuando hablamos de regalos, el detalle es lo que cuenta, no el precio. Déjale notitas en su lunch, hazle una cena especial o simplemente haz algo que lo haga sentir apreciado. ¿No te gustaría que hicieran lo mismo contigo?

Nunca dejen de salir

Si no están pasando suficiente tiempo juntos, entonces no están evolucionando como pareja.

Crecer juntos es crucial para mantener esos sentimientos a flote Por eso mismo, NUNCA dejen de salir al cine, a comer, de viaje, o simplemente a dar un paseo.