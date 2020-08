¿Cómo resolver un “punto muerto” en su relación de pareja?, según terapeuta

¿Cómo resolver la comunicación en pareja? Foto: Gabinet psicológico

Cuando usted y su pareja discuten constantemente sobre un problema en particular y parece que no pueden resolverlo, puede sentirse derrotado. Según la terapeuta Esther Perel, estos enfrentamientos y estancamientos en las relaciones tienen más que ver con la forma en que luchas que con lo que estás luchando puede ayudar, te contamos.

Según Perel, ambos socios deben comprender las emociones y los recuerdos que una pelea en particular evoca en el otro, en lugar de verla como una batalla para ganar o perder. Cuando usted y su pareja no pueden ponerse de acuerdo sobre un tema en particular, ya sea quién hace las tareas del hogar o cómo disciplina a sus hijos, puede convertirse en un punto de discusión duradero en su relación.

Mejorar la comunicación en pareja. Foto: Mindic

Según la reconocida terapeuta de relaciones Esther Perel, estos estancamientos en las relaciones pueden ser difíciles de resolver porque las parejas no entienden la raíz del problema. Perel ofreció algunos consejos sobre cómo salir de un lugar de comprensión, en lugar de estar a la defensiva, para ayudar a las parejas a romper el círculo en una discusión sin fin.

Consejos para mejorar la relación

Reconocer los sentimientos

Reconocer que los enfrentamientos en las relaciones surgen de sentimientos de vulnerabilidad. Perel dijo que es importante conocer la verdadera raíz del problema. A menudo, los desacuerdos sacan a la superficie las vulnerabilidades de los socios, y eso puede hacer que reaccionen de una manera defensiva que hace que sea casi imposible resolver el problema en cuestión.

Ella dio el ejemplo de una pareja que no puede ponerse de acuerdo sobre quién hace qué tareas y constantemente le pregunta al otro compañero: ¿Por qué es mi trabajo hacer eso?

Preguntar por qué su pareja se siente a la defensiva

Para romper el círculo, concéntrese en por qué su pareja se siente a la defensiva, en lugar de lo que es objetivamente correcto. Para detener una discusión recurrente sobre las tareas del hogar, la crianza de los hijos o el presupuesto, ambos socios deben esforzarse por comprender las vulnerabilidades del otro y cómo se relacionan con el tema en cuestión.

Una forma de hacer que un enfrentamiento sea menos intenso y más productivo es recordar que no hay un lado correcto o incorrecto. Una vez que usted y su pareja entienden que el objetivo es entender de dónde viene la otra persona en lugar de demostrar que tienen razón, cambia toda la comunicación.

Si nota que se enoja o se molesta por un tema en particular, Perel sugirió pensar en por qué se siente tan atacado en ese escenario en particular y transmitirlo a su pareja. Por ejemplo, si tu pareja ignora tus solicitudes de ayuda con el lavado de la ropa, podrías explicarle que la situación te hizo sentir solo y te recordó los momentos en la relación anterior en los que no te sentiste apreciado.

Enmarcar un argumento en términos de las emociones que evoca en ti, en lugar de decirle a tu pareja: Me hiciste esto y me dolió, te permitirá discutir el tema en cuestión sin alienar a tu pareja y quedar atrapado en un enfrentamiento.