¿Cómo reducir la ansiedad y el pánico ante el coronavirus? Según psicólogos

El coronavirus (COVID-19) es una pandemia que ya ha costado la vida de miles de personas en distintas partes del mundo, motivo por el cuál se han aplicado una serie de estrategias para eviatr posible contagios en la sociedad, pero además muchos sufren de ansiedad y pánico innecesarios que se pueden superar o disminuir.

Cabe mencionar que autoridades internacionales advirtieron que no hay necesidad de realizar compras de pánico de artículos como máscaras faciales, guantes, higiene básica, sin embargo, se deben tomar en cuenta algunas recomendaciones cómo como lavarse las manos regularmente y cubrirse la boca y la nariz si tose.

¿Cómo reducir la ansiedad y el pánico ante el coronavirus? Según psicólogos

Ante esta situación, muchas personas se preocupan, sufren de pánico o ansiedad, según el The Independent y el psicólogo Michael Sinclair indica que "es comprensible que haya un nivel de preocupación.

Por su parte la psicoterapeuta Silva Neves indicó a info7 que "el pánico también es contagioso", puede dañar la salud ha, por lo que dice que no siempre debes ecuchar tu mente…

"Necesitamos reconocer que a menudo es una historia que nuestra mente nos está contando, no la realidad".

Se dice que tenemos control sobre nuestros pensamientos, aunque a veces es difícil controlarlos, pero loq ue debesmos tomar en cuenta es que reocuparse por eso no garantizará un mejor resultado.

Los expertos recomiendan tratar de asignar algo de espacio cerebral para otras cosas importantes también, además de no ignorar los síntomas físicos del estrés, pues en muchas ocasiones podemos hacernos sentir mal hasta el punto de tener coronavirus a través del pánico y la ansiedad.

Ansiedad por coronavirus

Cómo evitar el pánico por el coronavirus

De acuerdo com Neves, en momentos de pánico deberías intentar respirar un poco; siéntate y cuenta tu respiración dentro y fuera durante 10 segundos.

Por su parte Elizabeth Turp, de la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia (BACP), reveló que para controlar el pánico para ayudar a expresar la ansiedad, puedes escribir un diario o cuaderno.

De la misma manera puedes intentar dibujar dos círculos, un círculo de control y un círculo sin influencia, y llenarlos con cosas de su vida que le preocupan, de esta manera te ayudarás a recordar qué cosas puedes impactar y aquellas que, sin importar cuánto te preocupes, no puedes hacer nada al respecto.

Otra de las cosas que puedes hacer es, no seguir viendo tantas noticias sobre el tema, pero no significa que no estes informado. Evite la especulación y concéntrese en los hechos

Sigue las recomendaciones de la OMS para evitar contagios por coronavirus.