Cómo recuperarse de un corazón roto, según tu signo del zodiaco

Todos tenemos personas y actividades “salvavidas” que nos ayudan a sentir mejor cuando los cosas no van bien. Si te han roto el corazón, este es uno de esos momentos y lo mejor que puedes hacer es recurrir a todas esas cosas que te hacen sentir bien y feliz.

Eso no quiere decir que de un día para otro te sentirás como si nada hubiera pasado, pero el proceso será mucho más fácil y cuando menos te lo esperes, tu corazón ya habrá sanado.

Así que descubre cómo recuperarte de un corazón roto, según tu signo del zodiaco.

Aries

Al tratarse de un signo súper intenso y explosivo, puede que la ira y el coraje recorran cada parte de su ser, sin embargo, esto no es positivo para él ni para nadie que se encuentre a su lado, así que lo mejor será recurrir a algún deporte que lo ayude a descargar todo el exceso de energía.

Tauro

Para Tauro, un corazón roto significa drama. Sentirán que el mundo se les viene abajo y que nunca se volverán a enamorar. Por increíble que parezca, Tauro se suele reconfortar con la comida, las películas tristes y largas horas con sus amigas.

Géminis

Géminis la pasa mal durante una ruptura, sin embargo, no es de las que insisten y ruegan para volver. Para sanar su corazón, será mejor que de vuelta a la página y no piense demasiado en lo que “hubiera pasado si”... Ponte guapa y diviértete con tus amigos.

Cáncer

Son increíbles los efectos de un corazón roto en Cáncer. Dolores de cabeza, estómago, espalda baja y en general, todo el cuerpo. Lo mejor será hablar de tus sentimientos y consentirte. Una ida al spa, al salón o al cine con amigas.

Leo

Leo es demasiado orgullosa y egocéntrica, le cuesta trabajo el simple hecho de pensar que ella pudo ser la causante de dicho rompimiento, así que lo mejor será meditar las cosas y dejar ir. No te aferres, perdona al otro y perdónate a ti.

Virgo

Virgo suele ser demasiado dura consigo misma. Se echa la culpa de todos los problemas y la separación. Lo mejor será tener una charla sincera con tu ex pareja y dejar en claro que la culpa es de los dos. Si no quieres o puedes, simplemente acepta que aunque pudiste cometer errores, la relación es de dos y ahora lo mejor será aprender y seguir adelante.

Libra

Uno de los principales problemas al terminar una relación, es volver a conocerte. Durante este tiempo has cambiado y es momento de encontrarte contigo misma. La independencia y la soledad podrán parecer insoportables al principio, pero comienza por probar actividades nuevas y descubrir qué es lo que disfrutas.

Escorpio

Escorpio es muy controladora y así como en un momento puede sentirse nostálgica y melancólica, al otro ya está pensando en cómo hacer sufrir a su ex pareja. Lo mejor será perdonar y dejar ir. Envia tu amor a esa persona que ya no está, verás que si te enfocas en un sentimiento positivo, en lugar de uno negativo, tú te sentirás mucho mejor.

Sagitario

Sagitario sabe que si termina con una pareja, es para no regresar. Lo mejor para calmar y sanar su corazón, será enfocarse en todas aquellas actividades que abandonó por pasar tiempo con su ex pareja. Cuídate, arréglate y regresa a todo aquello que te encantaba y hacía feliz.

Capricornio

A Capricornio no le gusta mostrar debilidad, así que muy probablemente se aleje de las personas para no hablar de sus sentimientos. Lo mejor será hacer precisamente lo contrario. No se trata de que te lamentes con cualquiera, pero no te quedes sola, de lo contrario será mucho más difícil superar esta etapa.

Acuario

Cuando Acuario se siente con el corazón roto, buscará el consuelo y consejo de sus amigas más cercanas. Conecta con su dolor y no lo evade, lo cual le hace más sencillo el proceso para dejarlo ir. Lo mejor para ti será una escapada de chicas para despejar tu mente. Eso no quiere decir que dejes de hablar o pensar en el rompimiento, simplemente no dejes de disfrutar la vida.

Piscis

Piscis necesita llorar para cerrar un ciclo. Llorará y llorará hasta que no lo necesite más. El proceso será más fácil si te mantienes con los pies en la tierra y dejas de idealizar a tu ex pareja. Sí te volverás a enamorar y sí será mejor, no tengas duda de ello.

