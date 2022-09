¿Cómo recuperar mis uñas después del gelish? Aplica estos 5 tips. Foto: univision.com

Si lo que deseas es que tus uñas vuelvan a verse hermosas luego del gelish, entonces, esto te interesa, ya que aquí te daremos los tips esenciales para que recuperen su salud lo más rápido posible, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te recordamos que entre cada diseño de gelish que te hagas debes procurar dejar un mes de descanso, así el cuerpo ungueal no se dañará.

Hace poco te contamos cómo se usan los stickers para la manicura, pero ahora, vamos a darte las recomendaciones que necesitas para cuidar bien de esta tras el gelish.

5 tips para restaurar las uñas luego del gelish

Manos. Foto: nailcenter.es

Usa agua de rosas

Procura colocar en tus manos agua de rosas, esto ayudará a que se hidraten y recuperen fácilmente. Además, olerán muy rico.

Aplica una mascarilla para manos

Elige una mascarilla casera para manos que sea muy hidratante y aplícala, especialmente en la zona de la manicura, así la piel se hidratará y restaurará rápidamente.

Aplica un top coat

El esmalte transparente que incluya fortalecedor será de gran utilidad para devolverla el brillo y la fuerza al cuerpo ungueal, pero si solo tienes un sencillo a la mano no hay problema, con ese bastará.

Usa aceite para cutículas

Su aplicación estimula el crecimiento y fortalece la manicura natural, es muy fácil de conseguir y poner, solo debes colocarlo en las orillas de los dedos.

Ponte crema humectante

Esta permitirá que la piel de tus manos se mantenga muy hidratada, así que será más fácil que se recupere tras la aplicación del gelish.

¿Qué pasa si me arranco el gelish de las uñas?

En realidad, no pasa nada, ya que es un esmalte y no es tan agresivo cómo la colocación, la aplicación de acrílico, aunque, se sugiere que no se haga, sino más bien que se retire remojando el gelish durante 15 minutos en un poco de acetona y después limar para retirarlo, solo evitando hacerlo de más para que el cuerpo ungueal no se desgaste.

