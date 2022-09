¿Cómo reaccionan los bebés cuando comen en el vientre materno?

¿Cómo reaccionan los fetos cuando come la mamá? Descubre este fenómeno interesante

La correcta alimentación de las mujeres embarazadas es crucial para el buen desarrollo del bebé que se encuentra en su vientre; ya que de ahí provienen todos sus nutrientes.

Pero te has preguntado ¿qué hace tu bebé cuando comes? Es decir, cómo se comporta si comes vegetales o alguna de tus comidas favoritas.

En La Verdad Noticias te compartimos que es lo que sucede con el feto cuando la mamá se alimenta ¡es un fenómeno muy interesante!

¿Como debe ser la alimentación durante el embarazo?

La mujer embarazada debe de llevar una alimentación balanceada.

Los monitoreos frecuentes del bebé durante todo el embarazo es primordial para guardar la salud y bienestar del mismo y de la madre.

Una de las indicaciones más habituales durante estos chequeos es la correcta alimentación de la mujer embarazada; normalmente se les recomienda consumir alimentos ricos en ácido fólico, vitaminas y con los nutrientes suficientes para alimentar al feto y procurar un óptimo desarrollo.

Los tradicionales antojos no pueden faltar en esta etapa, en ocasiones puede ser un platillo hecho en casa pero también extrañas combinaciones que para los demás pueden ser desagradables.

Bueno, pues de acuerdo a últimos estudios, la comida favorita de tus hijos o los alimentos que menos les gustan se deciden desde el embarazo.

Sí, desde el vientre materno los bebés van haciendo gestos de desagrado, incluso lloran, o ríen dependiendo del sabor que ellos perciben de la comida que le da la mamá.

¿Qué pasa cuando los bebés comen en el vientre materno?

Investigación demuestra que los fetos expresan sus gustos por la comida.

Según lo observado en el estudio, comprobado con una ecografía, las mamás que consumieron zanahorias hicieron reír a sus hijos.

Caso contrario a las que comieron col rizada ya que los fetos hicieron una mueca de disgusto, algunos hasta tienden a llorar.

“Esta es la primera investigación que muestra pruebas directas de las expresiones fetales con la comida”, explican.

Veinte minutos después de la ingesta de la comida, las mujeres en embarazo fueron sometidas a ecografías en 4D y comparadas con imágenes en 2D.

En estas pruebas, los fetos que mostraron una pequeña sonrisa fueron significativamente mayores en el grupo de embarazadas que consumió zanahoria, mientras las facciones características de molestia o llanto se hicieron presentes en los bebés que consumieron col.

