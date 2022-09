¿Cómo quitar rápidamente el hongo en los pies? Aquí el remedio casero. Foto: selecciones.com

Este suele aparecer cuando el cuidado de la zona no es tan completo como debería, pues la aparición del hongo en los pies puede ser causada por diferentes factores como una falta de higiene en esta zona, ya sea por uñas largas y sucias o por no lavar correctamente entre los dedos, pero no te preocupes, te compartimos el remedio casero definitivo, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias queremos decirte que el tipo de calzado que usas podría ser la razón de esta condición, pues muchas veces el tipo de forro, si no se lavan periódicamente o las condiciones de uso, pueden ser el lugar ideal para que este organismo se desarrolle y se convierta en un visitante no deseado.

Anteriormente, te hablamos sobre cómo eliminar el hongo de las uñas, pero ahora te recomendamos ir con un especialista si se te han enterrado, pues este problema puede dar origen a infecciones y hongos, así que si date un tiempo y acude con tu podólogo de confianza.

Remedio casero para quitar el hongo en los pies

Ingredientes. Foto: selecciones.com

El tratamiento que estamos por compartirte es muy efectivo, pero hay algunas cosas a tomar en cuenta antes de aplicarlo, primero revisa que no tengas heridas abiertas, corta y lima tus uñas, pues los hongos podrían ocultarse en estos lugares, pues si desear ver resultados en poco tiempo, debes poner más atención a su cuidado.

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco

1/2 taza de bicarbonato de sodio

1 litro de Agua tibia

Preparación

En un recipiente mezclarás el vinagre y el bicarbonato y el agua tibia. Solo debes sumergir tus pies por veinte minutos Masajea suavemente y agrega otra ½ taza de bicarbonato Espera unos 15 minutos más y enjugaba con agua tibia. Seca perfectamente y aplica alguna crema humectante. Repite este proceso al menos 3 veces por semana.

¿Cómo saber qué tipo de hongo tengo en los pies?



Para poder identificar el tipo, te mencionamos los más comunes, si no encaja ninguno de los síntomas entonces acude con un profesional.

Infección onicomicosis

Debes saber que lo más importante es el color de las uñas, pues se tornan amarillentas, que progresivamente irán oscureciéndose hasta un tono negro, si ya es crónico el problema, ya que este hongo se encuentra debajo de las uñas, esta cambian de textura y se ven desgastadas y carcomidas.

Pie de atleta

Este es sencillo de reconocer, pues aparece principalmente entre los dedos, se produce por el hongo de la tiña y las características a las que debes prestar atención son picor en la zona, ardor, piel seca, ampolla, inflamación y un olor fuerte.

