¿Cómo quitar la resaca rápido? aquí la mejor manera

Si lo que quieres es saber ¿Cómo quitar la resaca rápido? te tenemos algunas opciones para que la mala sensación pase rápido.

En La Verdad Noticias tenemos 10 remedios ideales para que el efecto de lo que se pensaba ser una noche tranquila terminó en un bacanal de alcohol, bailoteos y trasnoche no te deje con la “cruda” realidad.

¿Cómo quitar la resaca rápido?

¿Cómo quitar la resaca rápido? una opción es beber mucha agua.

Bebe mucha agua. Si, si te preguntas ¿Cómo quitar la resaca rápido? este es el mejor remedio y evita todo alimento grasoso porque sobrecargarás el hígado.

¿Cómo afecta la resaca al cuerpo? Resulta que beber alcohol deshidrata, y lo que nuestro cuerpo necesita al día siguiente es una dosis extra de hidratación, por lo que debes tomar agua inmediatamente al levantarse, si no pasa sola el agua se puede tomar infusiones pero sin azúcar.

Beber bebidas isotónicas: Útiles también cuando tenemos dolor de barriga, las bebidas isotónicas suponen un “chute” de minerales para nuestro cuerpo. Son un buen complemento al agua, y así también varías.

Dormir. Si al levantarte siente mareo lo ideal es volver a dormir un buen descanso ayuda a tu musculatura a recuperarse, mejora tu humor y tu aspecto físico, además te ayuda a rendir más.

Vitamina C. Tomar alimentos ricos en vitamina C ayudará a nuestro cuerpo a recuperarse más rápido de la resaca debido a que a vitamina C tiene propiedades antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres que se liberan cuando nuestro organismo “se está desintoxicando”. Las naranjas, kiwis y frutos del bosque son los aliados.

Vitamina B12. Ayuda a eliminar más rápidamente el alcohol de tu cuerpo a través de la orina y los alimentos como huevos, lácteos, carne o pescado hacen el trabajo.

Bañarse. Una buena ducha de agua templada conseguirá aliviar la resaca y despejará la mente y ayudará a mitigar un poco el dolor de cabeza.

Haz deporte ligero. Caminar a paso ligero te ayudará a mejorar tu humor y conseguirá que te actives. Si no quieres salir, practica algo de yoga, pilates o estiramientos.

Analgesico. Ahora, si nada te ha solucionado ¿Cómo quitar la resaca rápido? siempre está el ibuprofeno. Y evita el paracetamol ya que este medicamento hace que tu hígado trabaje más y, en días de resaca, ya está haciendo un esfuerzo extra para eliminar las toxinas del cuerpo, por lo que mejor no saturarlo.

¿Cómo quitar la resaca rápido? y qué evitar

Hay dos cosas que debes evitar al 100% en días de resaca profunda.

Evita el café: Lo común es tomarlo, pero es un error porque el café es diurético y lo único que hará es deshidratarte aún más. Si te apetece una bebida caliente, opta por el té o un caldo de verduras. Otra opción es un anillo de oro, checa el enlace para entender mejor.

Evita la comida rápida o grasosa: Aunque se antoje la pizza, hamburguesas, patatas fritas, chucherías, bollería evitalas y opta por un menú que incluya verduras, huevos, lácteos, pasta o fruta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!