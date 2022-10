¿Cómo quitar el olor a sudor y humedad de la ropa? Descubre 2 trucos increíbles. Foto: semana.com

Ya sea por el aroma a humedad que suele percibirse en ropa recién lavada o el olor a sudor, tendrás que separar estas prendas y tratarlas de forma distinta, ya que en el caso del sudor, es el ácido butírico el culpable de este aroma, que suele ser más intenso luego de planchar la prenda, ¡anota estos trucos!

En La Verdad Noticias queremos decirte que no toda la ropa suele impregnarse de aromas desagradables, puesto que la composición de la tela juega un papel muy importante, es por eso que si notas que algunas piezas suelen guardar más humedad u olor que otras, remójalas media hora antes de lavar con un poco de jabón.

Anteriormente, te contamos una manera de evitar la pérdida de color en la ropa negra, pero ahora te decimos que los malos aromas suelen concentrarse en las costuras de las prendas, es justo donde es más gruesa la ropa en general, así puedes exprimir ligeramente antes de meterlas a la secadora o dejarlas secar al aire libre.

Cuida tus prendas con estos trucos, solo necesitas separar las que usas en actividades que te hagan sudar mucho, ya que serán las que deberás tratar con mayor cuidado para no estropearlas.

Cubre las prendas con agua y agrega el bicarbonato, frota las partes donde notes el mal olor y deja que se remojen la menos 15 minutos, enjuaga con agua tibia y lava como de costumbre, no olvides separar las prendas por colores.

En este caso tendrás que dejar remojar con agua y vinagre las piezas toda la noche, luego fruta con jabón directamente y talla en las partes que guardan más el aroma, enjugaba con agua tibia y deja que se sequen al sol.

Para lograr que tus prendas no absorban demasiado olor, déjalas secar al sol luego de lavarlas, lávate las axilas regularmente si sudas mucho, no uses la misma ropa más de un día, usa antitranspirante, y si tienes un problema un poco más grave, tendrás que visitar a un especialista.

