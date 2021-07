Para conocer cómo quitar el insomnio, primero es importante que conozcas la definición de este padecimiento, así como sus posibles causas para que posteriormente se realicen cambios en la rutina, o en caso de ser necesario, visitar a un especialista.

El insomnio se origina de las palabras in 'no' y somnus 'sueño', lo contrario a lo que todas las personas piensan, el insomnio no es una consecuencia del envejecimiento, se trata de un trastorno que se origina de diversas causas.

Si deseas conocer más acerca de los trastornos del sueño durante esta pandemia, así como la forma adecuada y natural de quitar el insomnio, a continuación La Verdad Noticias te comparte la información necesaria que podría ayudarte.

¿Cómo quitar insomnio rápidamente?

Quitar el insomnio rápido

Si por las noches sufres las consecuencias del insomnio y tienes dificultades para dormir, las siguientes recomendaciones te pueden ayudar a quitar el insomnio de forma rápida:

Magnesio

Este mineral estimula la producción de melatonina; hormona encargada de hacer dormir al organismo.

Té de manzanilla

Es una bebida tranquilizante y relajante que reduce el estrés. Una taza antes de dormir es suficiente para conciliar el sueño. Para prepararla agrega un puño de manzanilla en ¼ de agua, hierve por cinco minutos y espera otros cinco antes de ingerirla.

Vaso de leche caliente

De acuerdo a Maija Valtonen, investigador de la Universidad Kuopio de Noruega, este método tradicional para dormir es efectivo porque la leche de vaca tiene melatonina.

Los cambios en el estilo de vida, entre ellos mejores hábitos de sueño, a menudo contribuyen a aliviar y quitar el insomnio. Sin embargo, es necesario que después de una o dos semanas de desvelos, acudas al doctor, para que éste examine a profundidad las causas de tu insomnio.

¿Qué es bueno para el insomnio?

¿Cómo quitar el insomnio?

Las mejores recomendaciones de los expertos para quitar el insmnio son:

Lleva un control

Apúntate cuánto duermes y a qué horas, cuándo te despiertas, los síntomas que tienes y en qué momentos del día se presentan.

Establece una rutina saludable

Encuentra alguna actividad que te relaje y/o agote justo antes de irte a la cama, evita ver la televisión o navegar por la red y establece unos horarios para acostarte y despertarte que sean adecuados y puedas seguir incluso los fines de semana.

Utiliza la cama solo para dormir

No veas la tele ni comas en ella, busca otro lugar para relajarte o leer y no te lleves trabajo a la cama. Asegúrate de que tu cama y tu colchón son confortables. En caso contrario, sustitúyelos.

Evita el tabaco, el alcohol y las bebidas excitantes

El insomnio es otro motivo más para dejar de fumar. El tabaco es un excitante y los síntomas de abstinencia pueden hacer que te levantes durante la noche si no consigues dormir.

Haz ejercicio físico durante el día

Practicar deporte de forma regular durante el día mejora la calidad del sueño. Procura hacer ejercicio unas tres horas antes de irte a la cama, para que el cuerpo tenga tiempo de relajarse físicamente antes de irse a dormir.

Las siestas deben ser cortas

Para que no nos quiten el sueño por la noche, las siestas no deben durar más de 10 ó 20 minutos y nunca se debe dormir pasadas las 16:00 horas.

Practica técnicas de relajación

Las estrategias de relajación, tales como la meditación, las técnicas de respiración o la relajación progresiva pueden ser muy efectivas.

Cuida tu dieta

Evita las cenas copiosas de digestiones pesadas y toma infusiones relajantes naturales como la valeriana o la manzanilla, que ayudan a reducir la ansiedad y a conciliar mejor el sueño.

Crea un ambiente adecuado

Reduce la intensidad de la luz unas 2 horas antes de irte a dormir. Una iluminación suave con luz ambiente afecta menos a nuestro sistema nervioso y nos ayudará a conciliar el sueño.

¿Cuál es el mejor sedante natural para dormir?

Uno de los remedios naturales para quitar el insomnio son:

Valeriana

La raíz de la valeriana tiene una acción tranquilizante, reduciendo la ansiedad y mejorando la calidad del sueño.

Manzanilla

La manzanilla es una planta que ayuda a calmar, relajar y disminuir el estrés y la ansiedad, los cuales muchas veces son factores que causan insomnio.

Lavanda

Para ayudar a dormir y mejorar la calidad del sueño, basta tan solo con oler unas gotas de su aceite esencial durante 30 minutos aproximadamente antes de dormir.

Pasiflora

La pasiflora es una planta muy utilizada para el insomnio, ansiedad y otros trastornos del sistema nervioso central, debido a su composición rica en flavonoides y alcaloides, que reducen la actividad motora.

Toronjil o melisa

El toronjil llamado también Melisa, es una planta con propiedades calmantes y que mejoran la calidad del sueño. Para obtener estos beneficios basta tan sólo realizarse un té con sus hojas.

Antes de intentar quitar el insomnio con las recomendaciones anteriores, no es aconsejable insistir en intentar dormir si no se tiene sueño. Ante esta situación lo más recomendable es hacer alguna actividad relajante (meditar, escuchar música o leer) hasta que comiences a sentir cierta somnolencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!