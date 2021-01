¿Cómo proteger la salud mental de noticias traumáticas?, según experto

Consejos para proteger la salud mental de las noticias. Foto:Como funciona que

Resulta que mucha gente no entiende realmente cómo nos afectan las malas noticias, o qué hacer cuando lo hacen, a continuación un experto sugiere algunas recomendaciones que le servirán para proteger la salud mental.

¿Qué es lo que realmente está pasando por tu cabeza cuando las noticias parecen demasiado? El psicólogo clínico Joshua Klapow dice que es posible que esté experimentando una respuesta física indirecta pero genuina.

¿Cómo afectan las noticias a la salud mental?

Estamos programados para tener respuestas fisiológicas a cualquier cosa que percibamos como una amenaza o peligro. Esta es nuestra respuesta de 'luchar o huir'. Como seres humanos, aprendemos indirectamente, es decir, podemos aprender sin tener que pasar directamente por la amenaza o el peligro.

El grado de intensidad puede variar, pero Klapow dice que los síntomas pueden incluir pánico, dificultad para concentrarse y dificultad para respirar. Es muy importante tratar de proteger su salud mental cuando la noticia es traumática.

Las noticias afectan la salud mental. Foto: Fundación Gabo

¿Cómo cuidar la salud mental de las noticias?

Equilibre y controle su consumo de noticias

Ya sea que se trate de una noticia o de establecer pautas para consumir los medios de comunicación con moderación, dar un paso atrás realmente puede ayudar a su salud mental. Manténgase informado, pero controle usted mismo.

Satisfaga sus necesidades básicas

Si está abrumado por noticias estresantes, perder el sueño o los refrigerios no ayudará en nada. La información estresante pasa factura al cuerpo y la mente, por lo que es fundamental que satisfaga sus necesidades físicas básicas para combatir el estrés de las noticias angustiosas.

Acepta como te sientes

Otra clave para sentirse mejor es ser amable contigo mismo cuando necesitas un descanso o necesitas desconectarte por completo del ciclo de noticias. Reconocer sus sentimientos negativos es un paso importante aquí, porque luchar contra ellos no hará que el dolor desaparezca.

Diferenciar la compasión y la empatía

Asumir el dolor de los demás mediante la empatía puede tener consecuencias más graves para la salud mental. Se llama trauma indirecto o fatiga por compasión. Si bien la fatiga por compasión y el trauma indirecto generalmente surgen entre los ayudantes y cuidadores, también es posible que ocurra a partir del consumo de noticias.

Centrarse en la respiración

Respirar correctamente es la clave para que su cuerpo vuelva a salir de un estado de ansiedad. Sepa que su respiración tiene una relación VIP con su sistema nervioso. Si está molesto por algo que acaba de escuchar o por algo que está sucediendo, asegúrese de respirar profundamente con regularidad con una exhalación más prolongada que la inhalación.

Consejos para cuidar la salud mental.Foto: Innpares

Busque el panorama más amplio

Cuando las cosas se ponen difíciles, no tienes que fingir que todo es color de rosa, pero puede ser útil recordarte a ti mismo que no todo es horrible. Date cuenta de los aspectos positivos que suceden todos los días. Esto no vendrá a través de los principales medios de comunicación. Si las noticias son importantes para usted, busque fuentes que cubran todas las cosas positivas que suceden en el mundo también y equilibre la información que está recibiendo.

Practica la espiritualidad

Si bien una comunidad de fe puede ser una fuente importante de consuelo, también puede serlo la espiritualidad personal en tiempos de crisis. Cuando tienes un sistema de creencias espirituales fundamentadas, es más fácil ver la perfección imperfecta de la humanidad y tener amor y compasión no solo por lo que sucede en el mundo, sino por la forma en que se presenta.

Interactúa positivamente con el mundo que lo rodea

Si tienes la capacidad, involúcrate con la comunidad que te rodea. Trato de involucrarme, de tomar mi angustia y trabajar con ella, ya sea directamente ayudando, indirectamente contribuyendo y apoyando a otros que están en un papel de ayuda. Además, ayudar a los demás puede hacerte sentir más esperanzado y optimista sobre el mundo que te rodea.

