¿Cómo preparar té chai frío?

Preparar té chai frío no es tan difícil como parece, solo tienes que reunir algunas especias como la pimienta negra, el cardamomo, clavos, canela, té negro y jengibre para realizar en casa esta deliciosa infusión en casa y comenzar a disfrutar de sus increíbles beneficios, ¡aquí te daremos la receta perfecta!

En La Verdad Noticias ya te hemos hablado sobre todas las bondades que puedes aprovechar del té chai, incluso te contamos que en su versión sin leche y azúcar es una infusión libre de calorías, pero ahora iremos un paso más adelante, y te enseñaremos a hacer uno desde cero y frío en casa, ¡toma nota!

Antes de comenzar te recordamos que debes revisar si eres o no sensible algunos de los componentes de esta infusión, especialmente a la cafeína, ya que puede contener altas cantidades que podrían ser contraproducentes para tu salud, así que siempre consulta con tu médico las contraindicaciones del té chai, para que sepas si eres o no apto para disfrutar de esta bebida.

Receta para hacer té chai frío con leche

Té chai helado con leche. Foto: blog.davidstea.com

La receta del té chai frío con leche es muy fácil de hacer, pues, según The Foodies’ Kitchen solo tienes que reunir algunas especias, mucho hielo y seguir las instrucciones que te daremos a continuación, así que ¡manos a la cocina!

Ingredientes:

8 tazas o 2 cuartos de agua

20 granos de pimienta negra

20 vainas de cardamomo

20 clavos enteros

8 rodajas delgadas de jengibre fresco

2-3 palitos de canela

2 anís estrellado

1 bolsita de té negro

1/4 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Miel al gusto

Leche o bebida vegetal de tu preferencia

Preparación:

Para comenzar primero pon a calentar el agua, cuando dé el primer hervor añade el anís estrellado, la canela, el clavo, el cardamomo y la pimienta, después el jengibre, deja que todo hierva por 6 minutos y entonces deja caer la bolsa de té, tapa y deja hervir por otros 30 o 40 minutos, luego retira, añade la vainilla y deja reposar hasta que se enfríe, refrigera.

Cuando el té chai esté realmente frío sirve en un vaso con hielos llenando las tres cuartas partes de este, ya que el restante lo rellenamos con la leche que hayas elegido, luego añade la cantidad de miel que desees y listo, ya tienes tu té chai helado, ¡te encantará!

Receta del té chai frío de Starbucks

Té chai de Starbucks. Foto: Foto: mindovermunch.com

La receta del té chai frío de Starbucks es el deseo de muchos, por eso, aquí te vamos a compartir una inspirada en la bebida que vende la franquicia, y aunque los ingredientes son casi los mismos que los de la primera que te compartimos, debes saber que esta infusión generalmente no varía en sus ingredientes como tal, sino en las cantidades de cada uno, así que existen muchas versiones e incluso tú puedes hacer la propia.

Ingredientes:

2 cucharaditas de pimienta negra en grano

10 clavos de olor

5 vainas abiertas de cardamomo

2 anís estrellado

1 rama de canela

30 gramos de jengibre fresco pelado y en rodajas

6 bolsitas de té negro

1 litro de agua

Leche

Preparación:

En una cacerola calienta todas las especies por 2 o 3 minutos a fuego medio, así su aroma y sabor se potenciarán, luego vierte el agua, agrega el jengibre pelado y en trozos, después deja calentar hasta que dé el primer hervor, cuando esto pase deja caer el té negro, después baja el fuego al mínimo, o simplemente apaga, tapa y permite que por 10 minutos la infusión repose.

Cuando el tiempo termine filtra la infusión, sirve en un vaso con hielos, procurando sólo llenar hasta los tres cuartos, y termina añadiendo la leche hasta cubrir su capacidad, y listo, ya puedes disfrutar del sabor y de todas las propiedades del té chai, ¡te encantará!

¿Cuántas calorías tiene el té chai frío?

Té chai helado. Foto: simplyrecipes.com

Las calorías del té chai frío pueden variar según la cantidad de azúcar y leche que le añadas, aunque tomando en cuenta la información de FatSecret, esta versión de la infusión puede tener hasta 358 calorías, aunque más específicamente señala que una de estas bebidas de tamaño grande de Starbucks puede contener hasta 200 calorías, así que te recomendamos usar leche vegetal o descremada y claro, ¡procura no endulzar tanto!

Ahora ya lo sabes, hacer el popular té chai con leche es muy sencillo, así que no olvides compartir estas recetas con los que más quieres, ¡los dejará boca abiertos!

