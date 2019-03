¿Cómo preparar agua de calzón correctamente?

Es común escuchar que a un hombre le han dado agua de calzón cuando este se muestra completamente enamorado, casi enloquecido por una persona, al punto de prácticamente abandonar las cosas que solía hacer con tal de estar con su pareja.

No obstante, en la actualidad dicho ritual es mucho más popular de lo que se esperaría, y ya sea por morbo, curiosidad o intención verdadera, hay incontable número de personas en Latinoamérica poniendo en práctica el hechizo.

En realidad, es muy sencillo, pero se tiene la falsa creencia de que las prendas que hay que utilizar deben estar usadas (sucias), valga la redundancia, lo cual es incorrecto y peligroso. Por eso el día de hoy te explicaremos cómo preparar un agua de calzón correctamente, pero ojo…

Debes de estar consciente de lo poderoso que es este hechizo, pues una vez que le des la “pócima de amor” a tu amante, este estará rendido a tus pies; no podrá estar bien si no es contigo y podemos incluso decir que no tendrá voluntad propia.