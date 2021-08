¿Cómo poner la copa menstrual paso a paso?

Para saber como poner la copa menstrual, en la siguiente nota te compartimos los pasos sencillos que te ayudarán a que el uso de este dispositivo no sea incómodo como muchas mujeres se imaginan.

La copa menstrual es un dispositivo hecho de silicona que se encaja dentro de la vagina y recoge la menstruación, la silicona médica no provocan alergias, es resistente a las bacterias y además tienen un tacto muy suave que evitará irritaciones.

Si deseas saber qué es una copa menstrual y cómo se usa, a continuación La Verdad Noticias te comparte los pasos que debes seguir si es la primera vez que la usas y las características que debes tomar en cuenta al colocarla.

¿Cómo poner la copa menstrual por primera vez?

¿Cómo poner la copa menstrual?

Si es la primera vez que usarás este dispositivo, sigue los pasos de la siguiente guía para usar la copa menstrual:

Lávate las manos con jabón y aclarar con agua la copa menstrual. Es importante estar relajada, así que busca una postura en la que estés cómoda. Puede ser sentada en el inodoro, en el bidé o con una de las piernas apoyada hacia arriba. Presiona la copa con el dedo índice y el pulgar para doblarla, haciendo una forma un poco parecida a un tampón. Al introducirla en el interior de la vagina, intenta colocarla lo más arriba posible, siempre asegurándote de que puedas tocar la base de la copa con los dedos. Al soltar, los extremos de la copa menstrual se colocarán contra la pared vaginal, haciendo un sello para que la sangre no salga y se recoja dentro del dispositivo. Una vez colocada, gira suavemente la copa agarrándola desde la punta, de esta forma, se eliminará cualquier pliegue que haya podido quedar. También puedes comprobar que está bien sellada recorriendo la base de la copa con el dedo: si tiene una forma ovalada uniforme, significa que está colocada correctamente.

Puedes llevar la copa puesta durante un máximo de 12 horas de forma segura, también para dormir. Aún así, si tu regla es abundante es posible que tengas que vaciar un poco antes para asegurarte de que no haya fugas.

¿Dónde debe quedar el palito de la copa menstrual?

¿Dónde va el palito de la copa menstrual?

El palito inferior de la copa menstrual debe quedar completamente dentro y no debes notar nada. Si tienes molestias quiere decir que no está bien colocada y que seguramente tiene que ir más adentro para cumplir su función de recoger el periodo menstrual. Si presentas otra molestia te recomendamos consultar la talla de copa menstrual que te vaya mejor.

¿Qué pasa si la copa menstrual se mete muy adentro?

¿Cómo se coloca la copa menstrual?

No te preocupes que la copa menstrual topará con el cuello uterino. Al contrario de lo que cree todo el mundo la cérvix o cuello del útero no está necesariamente ubicado en la parte superior de nuestro canal vaginal y puede estar formando un ángulo o estar inclinado hacia un lado. Si el borde de tu copa no está por debajo del cérvix el fluido menstrual saldrá por los lados de la misma y causará fugas.

Así que, antes de intentar como poner la copa menstrual, lo primero es conocer el ángulo de la copa y asegúrate de que tu cérvix no está dentro de la copa.

