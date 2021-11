Si estamos pensando en dedicarnos a la jardinería, podemos utilizar un espacio en el jardín o una jardinera en la terraza, y montar nuestro propio huerto urbano y ecológico, aquí te compartimos ¿Cómo plantar ajo en casa?.

Ya sean blancos o morados, plantar ajos es una buena manera de iniciarse en las tareas de la huerta y la siembra puesto que es una de las labores más sencillas que existen, y podremos obtener nuestros propios ajos fácilmente.

Ahora veremos que se pueden plantar ajos en él, ya que esta especie requiere de poco esfuerzo. Para plantar ajos que también son medicinales necesitaremos una jardinera o un espacio no muy grande en nuestra huerta, un poco de sustrato para las macetas, y una cabeza de ajo.

¿Cuándo se siembra el ajo?

La siembra de ajos se puede realizar en lugares reducidos

Para sembrar la planta medicinal de ajo en casa, debes saber que no necesita ni mucho frío ni mucha humedad, y su cuidado no es nada exigente. Tiene dos épocas de plantación: de octubre a noviembre, y de enero a marzo.

La cosecha se realiza 4-5 meses después de la siembra, cuando ¾ partes de la planta tiene un color amarillo. Dejar de regar el ajo dos semanas antes de la cosecha, esto ayuda a su secado y limpieza.

¿Cómo plantar ajo en agua?

Se puede plantar ajos en agua de manera fácil

Si quieres cultivar ajo y tener sus beneficios para la salud, pero no tienes espacio para un jardín o una maceta grande, podrías cultivarlo en agua. Es una excelente manera de tener ajo fresco a mano cuando quieras, sin la molestia ni el gasto de ir al supermercado.

Ten en cuenta que, si cultivas ajo en agua, no podrás cultivar dientes completamente nuevos. Sino que, podrás cultivar hojas (también llamadas brotes de ajo) de la parte de arriba de un diente de ajo. Estos brotes tienen la textura de las cebolletas, pero con un sabor suave a ajo.

Compra 1 o más dientes de ajo que hayan comenzado a germinar. Cuando el diente de ajo germina, aún cubierto con su exterior protector blanco, produce un pequeño brote verde en la parte de arriba.

Inspecciona varios dientes hasta que encuentres algunos que hayan germinado. Aunque podrías tratar de cultivar en agua el ajo sin germinar, hay más posibilidades de tener éxito si usas dientes que ya han germinado.

Pon el ajo germinado en un frasco de vidrio de 250 g (8 oz). Colócalo de manera que el extremo germinado del diente apunte hacia arriba.[3] Es mejor cultivar los brotes de ajo en un recipiente de vidrio transparente, para que puedas ver cómo saca raíces y comienza a crecer.

Puedes usar un vaso de vidrio o un vaso tequilero si no tienes un frasco de vidrio y si es más conveniente para ti.

Vierte agua en el frasco hasta cubrir el fondo del diente de ajo. Puedes usar agua del grifo a temperatura ambiente. Deberás echar alrededor de 1 cm (1/2 pulgada) de agua en el frasco, dependiendo del tamaño del diente de ajo. No uses agua demasiado caliente para no dañar ni matar el ajo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, si sumerges el ajo en el agua por completo, morirá y se pudrirá.

Deja el frasco en la orilla de la ventana de 4 a 7 días. Asegúrate de que el diente de ajo germinado reciba suficiente luz solar.[5] Aleja el vaso del sol por 1 o 2 días si la parte de arriba de los brotes de ajo en crecimiento comienza a ponerse marrón o marchita.

Si el agua si se vuelve marrón oscuro, cámbiala. El agua marrón y turbia no será buena para el ajo y podría obstaculizar el crecimiento de los brotes. Si quieres cambiar el agua, saca el ajo del frasco con 1 mano y desecha el agua con la otra. Luego, vuelve a poner el ajo en el frasco y échale agua de nuevo. Asegúrate de no llenar demasiado el frasco con agua.

Solo deberás cambiar el agua 1 o 2 veces antes de que los brotes estén listos para cosechar.

Deja crecer los brotes de ajo hasta que tengan al menos 7 cm (3 pulgadas) de altura. Supervísalo mientras los brotes verdes comienzan a salir de la parte de arriba del diente. Los brotes delgados salen y crecen rápidamente. Estarán listos para cosechar cuando tengan de 7 a 20 cm (3 a 7 pulgadas) de altura.

Los brotes de ajo tendrán un sabor amargo y desagradable si los cosechas prematuramente.

¿Cómo plantar ajo sin semilla?

La planta del ajo es muy flexible y se puede realizar en casi todo lugar

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), el Ajo tiene entre sus propiedades medicinales naturales la peculiaridad de combatir infecciones respiratorias, dilata los bronquios, fluidifica las mucosas, estimula el sistema inmunológico, beneficioso para contrarrestar la pandemia del coronavirus, además, un excelente desintoxicante para el organismo, por ello, te compartimos plantar ajo sin semilla en casa.

Necesitarás:

* Algodón

* 1 cabeza de ajo COMPLETA

* Botella de plástico limpiar

* Cuter

* Agua

* Tierra

* Nutrientes

* Maceta

¿Cómo se hace?

Antes de comenzar es necesario que sepas que el ajo puede tardar en germinar de 10 a 15 días, aunque si no recibe los cuidados pertinentes tardará 1 mes.

1. Comienza por cortar la botella de plástico para tener una especie de maceta.

2.Corta al ras del ajo la parte de arriba y la de abajo.

3. Coloca dentro de la maceta un pedazo de algodón húmedo.

4. Introduce la cabeza de ajo y tapa un poco con algodón para que se guarde la humedad y germine más rápido.

5.Echa agua hasta cubrir la cabeza del ajo.

6. Deja la maceta en un lugar templado por 10 días. Notarás que ha crecido bastante, esto nos indica que debemos trasplantar.

7. Trasplanta la planta con mucho cuidado a una maceta con tierra nueva y seca. Quita el exceso de algodón con mucho cuidado para no dañar las raíces.

8. Haz un hoyo para introducir la planta y cúbrela con tierra y nutrientes o sustrato.

9. Riega con abundante agua, pero sin ahogar a la planta.

A las semanas siguientes tu planta de ajo comenzará a dar sus primeras “flores” las cuales podrás usar para seguir sembrando, ya que son estas las que se usan como semillas. No olvides regar tu planta cuando notes que la tierra está seca.

Ahora conoces cómo plantar ajo en casa y no olvides que el consumo de ajo es benéfico para la salud y un condimento delicioso para los platillos.

