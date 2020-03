Cómo personalizar playeras DIY de forma fácil con bordados y pintura (VIDEO)

Si te gustaría personalizar playeras DIY de una forma única, económica y muy fácil, lo puedes hacer con bordados y pintura, unas manualidades bastante sencilla que no te quitará mucho tiempo y que seguro te encantará, así que no te puedes perder lo siguiente.

Con la ayuda de Maca podrás lograr que tus playeras queden de lo mejor, checa con atención cómo hacerlo y lo que necesitas.

Personalizar playeras DIY

Lo que necesitas para estas manualidades

Playeras

Hojas blancas o tus diseños impresos (al final puedes descargar la plantilla)

Aro para bordar

Plumón permanente

Necesitas agujas e hilos de colores

En su caso, pinturas acrílica o textil

Manualidad con bordado

Puedes empezar estas manualidades con una playera blanca o un color claro, debes medir y acomodar bien dónde quieres el diseño y haz una pequeña marca, recuerda que puedes usar el aro para estirar bien la playera.

Ahora, con marca con un lápiz todo el diseño, puedes combinar dos colores o usar doble hilo para que no quede tan delgado. Ten cuidado de no meter el hilo dos veces por el mismo lugar y fíjate por atrás que quede bien estirado.

Manualidad con bordado

Recuerda hacer tu diseño con líneas gruesas para que puedas calcarlo, incluso puedes cocerlo por la mitad de la costura anterior, pero es a como tu te acomodes mejor, si quieres darle algunos detalles puedes usar un solo hilo para darle profundidad.

Playera bordada

Manualidad con bordado final

Manualidad con pintura

Para la segunda opción que es la playera personalizada con pinturas, debes tomar en cuenta trabajar en una superficie dura o un cartón para que no se pinte la parte de abajo o se arrugue la playera.

Debes marcar todo tu diseño con un gis o lápiz, si tu playera es obscura puedes usar una pluma blanca de gel, ten cuidado de no pasarte, también puedes usar una playera blanca y calcar el diseño.

Es importante que no le agregues agua a la pintura por que puede correrse el trazo o mancharse. Puedes hacer un diseño que no necesite las líneas perfectas para que se vea más artístico y no tengas que preocuparte ¡no tengas miedo de intentarlo!

Manualidad con pintura

Plantilla

