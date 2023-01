¿Cómo pasarán el 14 de febrero los signos del Zodiaco en 2023?

Una de las fechas más esperadas por muchos, es el 14 de febrero, día en el que se celebra San Valentín, o el día del Amor y la Amistad, y que muchos aprovechan para tener un detalle con su pareja, o con su crush.

Sin embargo, no todos disfrutan igual pues no comparten su vida con un ser amado o una pareja. De acuerdo con los astros, hoy en La Verdad Noticias te diremos quién llega a San Valentín con pareja y quién no.

Astrológicamente, el día de San Valentín es muy especial, pues Venus, el planeta del amor, la belleza, los vínculos y la estética, se encuentra en el signo de Piscis desde el día 26 de enero hasta el 20 de febrero. Piscis es el signo donde la energía venusina se exalta, por lo que la zona donde tengamos este signo encontrará facilidad de expresión.

Con la entrada de Venus en Piscis se abre un periodo de amabilidad, ayuda, servicio, de intuición, de conexión con el arte y de coqueteo, ¡ideal para San Valentín!

Algunos signos del zodiaco vivirán el amor puro en esta fecha, otros se enamorarán, otros conquistarán, se casarán y quizás algunos no cuenten con suerte en el amor. ¿Tú cuál eres?

Horóscopos del amor para San Valentín

Aries

De acuerdo con las energías astrales, los nativos de este signo tendrán todas las probabilidades de encontrar a su alma gemela durante la semana de San Valentín a su favor. Por su parte, si te encuentras en pareja, podrían experimentar una salida sorpresa. ¡Qué viva la pasión de Aries!

Tauro

Este signo se caracteriza por ser tercos, pero muy cálidos y de muy buen corazón. Son muy leales y comprometidos cuando se encuentran en pareja, por lo que dan y esperan recibir regalos como gestos románticos. Si te encuentras soltero, es posible que en estas fechas puedas encontrar el amor de nuevo.

Géminis

Durante la celebración de San Valentin, los nacidos bajo el sol en Géminis se expresarán muy bien (su especialidad) y harán que sus parejas se emocionen con lo que sea que les digan. Por su parte, los que siguen solteros, ojo, porque podrían encontrar una pareja que será su verdadero amor.

Cáncer

El romanticismo y la suavidad relacionada a su planeta regente, la Luna, harán que Cáncer tenga un San Valentín muy romántico y apasionado, pues para ellos estar enamorado es similar a vivir un cuento de hadas. Por esto, ese día estrecharán y fortalecerán sus lazos de amor y amistad. Se presta para aclarar malentendidos y solucionar problemas.

Leo

Las personas Leo se caracterizan por ser sumamente amorosos y leales, por lo que la semana del 14 de febrero seguro demostrarán su amor y afecto con mucho fervor. Son personas a las que les encanta mimar a su pareja, y este día no será la excepción, quizás tengas alguna cena romántica, recibas un regalo extravagante y original como tú. Si estás soltero es posible que encuentres a tu ser amado días antes de esta fecha.

Virgo

Sin duda alguna las personas Virgo son las más prácticas y organizadas, por lo que no se dejan apantallar con flores y regalos. Aunque, los astros indican que este San Valentín será muy especial. Si no tienes pareja, es posible que recuperes a un viejo amor, ojo.

Libra

Los regidos por Venus, vivirán un gran día de San Valentín, haciendo o recibiendo grandes gestos en este día tan especial con su pareja.

Escorpio

Los regidos por el misterio de Escorpio, estarán repletos de amor y pasión en la semana de San Valentín con detalles como cartas de amor, música, poemas, aunque los astros advierten que estés preparado en caso de que se presenten momentos decepcionantes.

Sagitario

Los Sagitarios son fieles creyentes del amor verdadero y genuino, por lo que no le dan cabida a gestos frívolos y superficiales, no estás dispuesto a invertir tu energía ahí. Te inclinarás por pasar un día en pareja, pasando tiempo de calidad juntos, sin la necesidad de ser partícipe del cliché de estas fechas. Preferirás pasarlo con tus seres queridos.

Capricornio

Los Capricornio se caracterizan por ser muy racionales, pragmáticos y prácticos, por lo que no esperan ni regalos, ni flores, ni propuestas románticas de manera pública, así que si tu pareja es de este signo, mejor evítate la molestia.

Ellos se inclinan a emociones íntimas y privadas con sus seres queridos, pareja o familia. Sin embargo, los que se encuentran solteros tienen posibilidades de encontrar un buen amor.

Acuario

En el caso de Acuario, no suelen ser tan expresivos ni escandalosos en cuestiones amorosas. En este ámbito prefieren ser reservadas y amorosas. Este día de San Valentín será una gran oportunidad para conocer gente nueva, divertirse con sus amigos y su familia, incluso un nuevo amor.

Te podría interesar: ¿Cuáles son los 3 signos del zodiaco que son el alma gemela de Acuario?

Piscis

Los Piscis cuentan con un corazón muy generoso, por lo que este día pueden pasarlo con su pareja, sus amigos o sus familiares, según el caso particular. Pero lo que sucederá sin duda es que esta semana será muy favorable para ellos en el amor y el romance.

No dudes en visitar la Sección de Estilo y Vida para mantenerte informado sobre los horóscopos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter!