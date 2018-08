Como negociar el sueldo que merecés y no subestimarte

Si tienes en mente pedir un sueldo que represente el verdadero valor de tu trabajo, estos tips pueden ayudarte.

Investigá

Antes de pensar en un número, averiguá cuánto ganan las personas que hacen tu misma labor en otras empresas o como independientes. Tené en cuenta también cuánto trabajo realizás en la oficina, el número de responsabilidades que tenés y las horas que pasas ahí a diario.

Elevar tus expectativas

Lo peor que te puede pasar cuando pedís un aumento es que te digan que no. Si tienes un número en mente, dile a tu empleador uno un poco más alto y negocien en caso te lo nieguen pero sin bajar demasiado.

Ampliá tu CV

Una manera de subir tu valor en el mercado laboral, además de la experiencia, es con tus habilidades. Date el tiempo de tomar cursos, estudiar un diplomado o mantenerte siempre actualizada en los temas referentes a tu carrera. Así podrás pedir un sueldo justo con una base para sustentarlo.

No tengas miedo

Si no te expresás, tus jefes pensarán que estás conforme con lo que ganás. Si considerás que realmente podrías tener un sueldo mejor y explicar bien los motivos, deja esos nervios atrás y da el primer paso para lograrlo. No te dejes llevar por la emoción mostrándote profesional y segura de ti misma.

Mantenete abierta al diálogo

Tal vez la primera vez no tengas un resultado positivo pero no te des por vencida. Continua trabajando, alcanzando metas y demostrándole a tus jefes que te mereces ese sueldo. Después de un tiempo, vuelve al terreno de la negociación más confiada que nunca.