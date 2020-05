Cómo lucir elegante con mini VESTIDOS en verano si tienes más de 30 años foto pinterest

Si eres una mujer de más de 30 años, pero no sabes cómo lucir elegante con lo mejor de la moda en este verano, traemos para ti los mejores tips para verte espectacular con mini vestidos que seguramente te encantarán, así que no lo pienses más y pon mucha atención y deja con la boca abierta a más de uno ¡sé coqueta!

Muchas mujeres creen que los mini vestidos no se pueden usar después de los 30 años, pero la verdad es que, si lo pueden hacer, no importa cuántos años tengas mientras te sientas bien contigo misma y lo proyectes, sin embargo, si no sabes cómo hacerlo aquí te dejaremos algunos tips para lograr verte aún más elegante y bella.

Recuerda que, si eres una mujer que estás viviendo sus treintas, en este verano puedes sorprender a todo el que quieras y lo mejor de todo es que hacerlo con vestidos cortos o bien mini vestidos son una excelente opción para usarlos para una reunión entre amigas, coctel, o tan solo estar en casa.

Para lucir elegante con un mini vestido la clave está en el estilo, el corte y largo, los zapatos y los accesorios, así que checa los siguientes tips.

Cuida los escotes de tu vestido

Si escoges un mini vestido para verano debes tener en cuenta el tipo de escote que vas a llevar. Puedes utilizar un escote, pero debes de cuidar de que no sea demasiado abierto en el que enseñes de más, de lo contrario podrías dar una mal apariencia, ten en cuenta que, mostrarás más tus piernas por lo que debes equilibrar tu estética. Es importante que recuerdes que existe una línea muy delgada entre ser sensual y ser vulgar.

Zapatos en verano

Para llevar mini vestidos en verano debes tener en cuenta tus zapatos, de tal manera que, si vas a usar tacones, debes cuidar que no sean tan llamativos, es recomendable que para lucir cómoda y elegante a la vez, debes de escoger zapatos que sean más simples, puedes incluir de colores neutros o un estilo sencillo como sandalias.

Equilibrio en tu mini vestido

Si quieres verte como toda una mujer elegante después de los 30 años, debes de cuidar el largo de tu vestido, puedes usarlo a la mitad del muslo para evitar accidentes, recuerda que si usas un vestido muy corto debes estar cubierta en la parte de arriba para mantener el equilibrio en tu estilo.