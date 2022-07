¿Cómo llevarte bien con los gatos?

¿Cómo hacerse amigo de un gato?

Los gatos son unas de las mascotas preferidas para tener en casa, después de los perros; algunos pueden ser cariñosos y sociables pero otros no tanto.

Así que puede ser algo complicado tener una relación estrecha y cariñosa con ellos, en especial si no eres su dueño.

Así que puede ser algo complicado tener una relación estrecha y cariñosa con ellos, en especial si no eres su dueño.

¿Por qué no le agrado a los gatos?

El instinto cazador y territorial de los gatos pueden dificultar la relación con los humanos.

Dicen que siempre hay que confiar cuando a nuestras mascotas no les agrada alguna persona, porque normalmente no traen una energía positiva a tu vida; pero en ocasiones es más problema del gato que del humano ya que no están acostumbrados a socializar.

Incluso, existen muchas historias de amor que han terminado porque el gato de la pareja es muy indiferente con la otra persona o hasta llega a ser algo agresivo.

Es muy fácil escuchar que “los gatos son así” pero hasta los felinos más ariscos o extremadamente independientes pueden llegar a ser amables con los humanos.

Lo primero que debes tomar en cuenta es que los gatos son muy territoriales, por lo tanto ellos deben de darte acceso a su espacio; ya que para él la casa es suya.

Si el felino no ha validado tu presencia como algo bueno, o siente que has invadido su templo pueden causar muchos problemas porque estará en conflicto contigo, esquivándote o mostrando su desacuerdo con sus garras afiladas hacia tu cuerpo.

También, hay que considerar que son animales con instinto cazador, así que no le gustan los acercamientos de personas ajenas a su círculo cercano porque lo perciben como una amenaza; creyendo que llegaste para cazarlo.

Pero no te preocupes, con estos tips que te daremos a continuación conseguirás hacerte su amigo o por lo menos podrán vivir con cordialidad.

Consejos para caerle bien a los gatos

Sigue estos consejos y consigue un amigo felino.

Relájate.

Sé que puede ser difícil, en especial si ves sus largas y afiladas garras, pero estos animales tienen un sexto sentido para percibir si alguien está tenso o asustado; lo que no les da buena espina.

Todos tus movimientos, tono de voz y actitud son tomadas en cuenta por el animal, así que relájate y no trates de acercarte a él hasta que el gato lo decida.

Es decir, no atosigues al felino con mimos o caricias porque lo molestarás, trata de no tocar sus cosas ni establecer contacto visual con él ya que estas son cosas que no le gustan a un gato.

Deja que se te acerque.

Cuando el gato decida que eres digno de su atención, se va a acercar a ti; y tu comportamiento cuando lo haga definirá tu puesto en la casa:

Si sales corriendo: eres una presa.

Si te retiras con desagrado, no eres digno de su aceptación.

Si no reaccionas de mala manera y le tocas un poco: puede etiquetarte como una amigo.

De esta manera, el felino segregará sus hormonas hacia ti, “marcándote” como alguien que forma parte de su entorno; y dejará de lado la violencia o el mal gusto hacia tu persona.

Poco a poco ve incrementando las caricias cuando él se acerque, tú no vayas; hasta lograr que el gato se enrolle en tus piernas como señal de aceptación.

