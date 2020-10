¿Cómo llegar al orgasmo? Mi pareja puede y yo no

Usualmente la anorgasmia es efecto de un problema psicológico o de estrés. | saludparatodos

La mayoría de las personas no comentan lo que les pasa durante una relación sexual porque es demasiado íntima, y eso incluye los orgasmos, por eso no tienen mucha información de cómo es un orgasmo o cómo conseguirlo. Aquí te decimos por qué razones no puedes lograr tener un orgasmo para que disfrutes plenamente de tu sexualidad.

El hecho que una personas no llegue a un orgasmo, puede ser resultado de varios factores, pueden ser mentales, psicológicos, de tensión o enfermedades.

La especialista en el tema

Como destaca Sílvia Pastells, psicóloga y sexóloga del Instituto de Sexología de Barcelona, existen algunas características que suelen habituales en las personas que no llegan al orgasmo.

La anorgasmia que cualquier tipo de enfermedad neurológica, en especial las lesiones medulares, las enfermedades crónicas o tumorales, endocrinas, como la diabetes o el hipotiroidismo, el abuso de alcohol o el consumo de determinados medicamentos y drogas.

Uno de los factores físicos para no tener orgasmos es el consumo de drogas. foto: elsoldedurango

Hombres y mujeres

Raúl Padilla, terapeuta sexual y de pareja comenta que es importante saber que la única repercusión negativa de no poder llegar al orgasmo es sólo la falta de su disfrute y nada más. Las diferencias entre hombres y mujeres se centran, fundamentalmente, en las zonas erógenas ya que ambos se activa la zona cerebral llamada sistema límbico, aunque la manera en la que se activa y su respuesta si puede variar en función del género.

De esta manera, con estímulos podemos llegar a tener una respuesta orgásmica, produciendo una serie de estímulos en las zonas genitales. Es importante tener en cuenta que los estímulos en la mujer suelen ser más diversos que en el hombre, en los que la zona genital es su mayor centro estimulador, seguido por la vista.

Un especialista asegura que se puede llegar al orgasmo disfrutando más de su sexualidad. foto: pinimg

La práctica hace al maestro

Tanto el hombre como la mujer, la respuesta orgásmica va a depender de ese reflejo límbico y eso quiere decir que la manera en la que lleguemos a excitar esa zona cerebral será lo importante.

Según el experto por este motivo es fundamental que cada uno descubra estas zonas y explore la mejor manera de activarlas.

Imágenes

También es clave la activación de pensamientos, imágenes, olores o sonidos que pueden ser por sí mismos los activadores del orgasmo o servir de complemento o amplificador de los estímulos de las zonas erógenas.

Posturas

Sobre las posturas que pueden favorecer el orgasmo, en el caso de la mujer, habría que analizar si los orgasmos son vaginales o del clítoris. Aunque el centro más sencillo y habitual del origen del estímulo orgásmico en la mujer es el clítoris, otras zonas como la cara superior de la vagina por detrás de la uretra, los pezones o la zona perianal también pueden activar el orgasmo.

Es difícil generalizar una postura universal, así que lo que hay que hacer es buscar en cada pareja o individuo aquella actividad o estímulo que le genere más placer. En este sentido, también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de orgasmos en pareja hay que olvidarse de la sincronía de los mismos.

Preocupación o estrés

Muchas veces no existe una anorgasmia, sino que la preocupación por no llegar a tener un orgasmo a la vez que la pareja, acaba por constreñir la libertad que se debe tener para dar rienda suelta a nuestro propio disfrute.

“Si buscamos directamente el orgasmo rara vez lo conseguiremos”, apunta Padilla.

Si se buscan posturas cómodas, se puede llegar al orgasmo. foto: ecestaticos

Tratamiento y posibles soluciones

Sobre si existen ejercicios concretos que ayuden a lograr más fácilmente el orgasmo, Balmori señala que no existen movimientos genéricos. Cada situación y problema debe individualizarse.

Ámbito psicológico

El tratamiento debe centrarse en trabajar por una parte el ámbito psicológico, aprendiendo a tener actitudes positivas ante la propia sexualidad, individual o compartida y reconocer esos puntos erógenos, en especial los genitales, por ser los más sencillos de estimular.

Autoestimularse

Hay que aprender a conocernos y estimularnos, es básico hacerlo, ya sea de forma manual o con juguetes sexuales. Si más bien es un problema psicológico, puede ser con temas pedagógicos o eróticos. También funcionan los ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico mejor conocidos como ejercicios de Kegel.

Cualquier actividad sexual, es bueno que la puedas aprender, esta no es la excepción y es una buena oportunidad para conocerte, modificar algunos detalles y aprender a conocer nuevas técnicas de estimulación, también es importante que lo hables abiertamente con tu pareja para que juntos puedan apoyarse.