Cómo llegar a un acuerdo con tu pareja para celebrar el 24 y 31 de diciembre

Ya falta muy poco para que comience la navidad y si no sabemos lidiar con muchas cosas que se presentan en esta época como hacer las compras, la comida, arreglar la casa, y en particular decidir con quién pasaremos el 24 de diciembre y el 31, no vamos a disfrutar esta fecha.

Cómo llegar a un acuerdo para celebrar el 24

Así, aunque no lo creas y seguramente ya lo viviste, uno de los “problemas” más comunes a los que nos enfrentamos con nuestra pareja en en el mes de diciembre, es si cenaremos con su familia o con la nuestra puesto que no podemos partirnos en dos.

Es por ello que para que no termine esta situación en una pelea, ambos tienen que llegar a un acuerdo y ver lo que es conveniente para ambos, en donde pongan las cartas (opciones) sobre la mesa y los dos escojan lo que es mejor, puesto que seguramente van a coincidir en las fechas y esto podría “quitarles” la felicidad como pareja.

Para esto el psicólogo y experto en relaciones, Raúl Padilla, menciona que “ tenemos que ser capaces de relativizar las cosas. De salir de nuestros intereses y analizar la situación fríamente”.

Así es, si para ambos es importante el 24 de diciembre, se pueden dividir y que cada uno disfrute a su familia con calma, puesto que a veces queremos estar en ambos lugares o nos apresuramos para estar con nuestra media naranja y saludar a sus familiares, pero ni estamos en un lugar ni en el otro.

Pacten las fechas con anticipación

Otra opción que pueden tener es que un año, si es el caso anterior, lo pasen con sus allegados y el otro con los de tu pareja. Si las dos fechas (24 y 31) las festejan y son de suma importancia, uno puede escoger el 24 y el otro el 31, sólo es cuestión de llegar a un acuerdo y no hacer sólo que tú digas y quieras, recuerda que estás en una relación.

La psicóloga y especialista Sheila Estévez, menciona que “hay que pactar con antelación qué tiempo pasar con cada familia”; con información EL PAÍS.

