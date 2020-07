Cómo limpiar tu cubrebocas FFP2 y N95 fácilmente en el microondas: Harvard

Un estudio de Harvard, el método probado de desinfección de cubrebocas es con materiales básicos. Foto: webnoviny

El uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio en espacios públicos en nuestro país. Y es que, aunque no reemplazan la necesidad de distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas de salud pública, la ONU aconseja su uso como medida de prevención contra el coronavirus.

La Universidad de Harvard ha desarrollado ahora un protocolo para desinfectar los cubrebocas de tipo FFP2/N95 usando solo un microondas y materiales caseros, lo que se traduce, además de en alivio para el medio ambiente, en una solución ante una posible falta de stock y también en ahorro.

¿Qué es y cómo funciona el FFP2/N95?

Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual y se recomiendan para profesionales y grupos vulnerables ya que crean una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. Tienen como objetivo filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo.

La guía publicada por el Ministerio de Consumo para adquirir cubrebocas especifica que su duración depende del fabricante. Se suele recomendar no llevarlas más de 4 horas. Sobre todo, cuando la notemos húmeda, sucia o se deteriore por el uso, deberíamos cambiarla.

Este tipo de accesorio está concebido como material no reutilizable y es debido a la escasez en la situación actual de pandemia que las autoridades han tomado medidas excepcionales con respecto a la duración de su uso.

Este tipo de mascarillas se recomiendan a profesionales y grupos vulnerables. Foto: salud180

Cómo desinfectar un cubrebocas

No obstante, El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y diversos estudios han dado con formas de desinfectarlas manteniendo su eficacia de filtración.

El método

El último modo probado en laboratorio lo acaba de presentar la Universidad de Harvard y está enfocado a la descontaminación con materiales básicos y sencillos que todos tenemos en casa. Tiene los siguientes pasos:

Tenemos que hacer es poner agua en un recipiente apto para microondas (por ejemplo, una taza) y cubrirlo con la rejilla de una bolsa de fruta. sobre esta estructura colocaremos la mascarilla con la parte externa hacia abajo, lo que incluye también las gomas de sujeción.

Pondremos el microondas a una potencia de 1.000 vatios durante tres minutos y, cuando oigamos el pitido final, ya tendremos nuestra mascarilla lista para volver a usarla.

La desinfección se produce gracias al vapor que se genera en el microondas. Foto: IMER

La desinfección se produce gracias al vapor que se genera con el agua que hemos introducido en el microondas, del mismo modo que también se desinfectan los biberones de los bebés. No obstante, el estudio no hace mención a las tiras metálicas que incluyen algunas cubrebocas de este tipo por lo que, desde Trendencias, no podemos aconsejar este método para dichos modelos.

"El material filtrante de polipropileno pierde la capa hidrófuga", portal sanitario Murcia Salud.

TAL VEZ QUIERAS LEER: Cubrebocas más efectivos contra el COVID-19 son revelados en un estudio

Lo que sí ha demostrado el estudio es que la desinfección por vapor ha seguido siendo efectiva, sin deteriorar la mascarilla, hasta 20 veces después de haberla sometido al mismo proceso.