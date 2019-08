Cómo limpiar la lavadora para eliminar el mal olor

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Madrid, una lavadora tiene una vida útil de aproximadamente 10 años (según la marca), sin embargo, a lo largo de este tiempo deberás de limpiarla y darle mantenimiento, pues de lo contrario podría echarse a perder o, en su defecto, desprender olores desagradables.

Si ya tienes algunos años con la tuya y has notado que tanto el electrodoméstico como tu ropa quedan con un mal olor, no te preocupes, aún no es momento de cambiarla, simplemente necesitas hacer una limpieza.

Pero no una limpieza común y corriente. Agua y jabón no son suficientes, sino el simple hecho de lavar la ropa evitaría que oliera mal. La misma fusión entre agua y ropa sucia es lo que hace que tu lavadora “apeste”, así que toma nota de los siguientes consejos.

Vinagre blanco

Increíblemente, el vinagre blanco además de ser un gran aliado en la cocina, es un excelente sustituto para la infinidad de productos tóxicos de limpieza, y si quieres desinfectar y eliminar el mal olor de tu lavadora, este será un ingrediente esencial.

Sólo necesitas verter una taza de vinagre blanco en la tanda de ropa y dejarlo actuar, pero ojo, no lo agregues directamente a la ropa, ponlo en el orificio especial para el cloro o el suavizante. Verás que cuando abras tu lavadora de nuevo ese mal olor se habrá ido.

No dejes la ropa húmeda por mucho tiempo

Aunque este no es un consejo para eliminar el mal olor, sí te ayudará a evitar que tu lavadora apeste, pues si dejas la ropa húmeda por mucho tiempo, además de haber desperdiciado varios litros de agua (porque tendrás que volver a lavar), la ropa y la lavadora se apestarán.

Lava el filtro al menos una vez cada 3 meses

Deja abierta la puerta de la lavadora para permitir que se ventile

Utiliza agua caliente

Aunque hay prendas que no deben de ser lavadas con agua caliente, vale la pena hacerlo con las que sí lo permiten, pues de acuerdo con un estudio realizado por las Universidades de Ámsterdam, Pekín y Liubliana, el agua caliente evita los malos olores y previene la aparición de hongos como el Exophiala phaeomuriformis y el Exophiala dermatitidis.

