¿Cómo le has hecho para no darte por vencido?

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de la importancia de como seguir adelante y no darte por vencido.

Juan de Lascurain.

Mucha gente me pregunta como le he hecho para no darme por vencido de seguir mis sueños. O porque no me dí por vencido cuando lo único que tenía era una maleta con todas mis pertenencias y vivía en un hostal en la CD de México.

Hay varias razones por las que no me di por vencido, la principal porque nunca he dudado de que lo que estoy haciendo es lo correcto. La segunda por la pasión que tengo por lo que hago y porque todos los días me llegan señales por medio de gente que conozco que me confirma lo que yo ya siento.

Obra de Juan de Lascurain en Museo de Colombia.

Como he dicho anteriormente "La fe", es lo más necesario para poder sobrepasar cualquier obstáculo que tengas en el camino. También he encontrado otras cosas que a mi me han ayudado a aprender a cómo controlar el estrés asociado con ser emprendedor.

Una de ellas es hacer ejercicio: Llevo 40 años de hacer ejercicio constante. Comencé a los 7 años caminando todos los días con mi mamá en la montaña donde crecí. Después entré a clases de tenis y a competir así que los siguientes 14 años fueron de 3-4 horas de entrenamiento diarias.

Dream Big.

Al terminar mi etapa de tenista, me convertí en triatleta y aprendí a lo que significa el no darte por vencido cuando llevas 8 horas en un Ironman y te duele todo. Hoy en día corro 40 minutos diarios empujando a mi hijo en la carreola y no solo me mantiene en forma si no que es una manera de liberar tu mente y tu cuerpo de estrés!

El poder lograr tus sueños va muy relacionado con el poder lograr otros objetivos que te propongas. Entre mas grande el sueño mas difícil va a ser el camino. No es lo mismo hacer un triatlón sprint a completar un Ironman.

No se si hagas ejercicio o no, o que hagas para eliminar el estrés de tu vida. Si nunca has hecho ejercicio comienza poco a poco y vas a ver como eso se convertirá en una rutina que te va a ayudar en muchos aspectos de tu vida.

¡Siempre persigue tus sueños!