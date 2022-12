¿Cómo le enseño a mis hijos a tomar riesgos?

Cómo le enseña a mis hijos a tomar riesgos

Tomar riesgos y tener éxito puede motivar a los niños a buscar más logros. Fallar puede conducir a probar nuevas ideas y encontrar capacidades y límites personales. De esta manera, los niños pueden superar los miedos y desarrollar nuevas habilidades.

¿Quieres poder enseñarle a tus hijos a tomar riesgos? En La Verdad Noticias te contamos las mejores maneras, que también pueden servirnos a nosotros como adultos.

1. Ten conversaciones reales con tus niños

Ten conversaciones reales con tus niños

Los niños son más propensos a intentar juegos arriesgados cuando los adultos les hablaban sobre la planificación y la toma de riesgos. Los padres pueden usar estrategias similares con sus hijos, ayudándolos a cuestionar lo que están haciendo y por qué.

Frases como “ten cuidado” no les dicen a los niños qué hacer. En cambio, di cosas como

“Ese cuchillo está muy afilado. Podría cortarte y podrías sangrar. Sostenlo solo por el mango y corta hacia la tabla de cortar.”

2. Riesgos positivos frente a riesgos negativos

Riesgos positivos frente a riesgos negativos

Incluso el fracaso, o una rodilla raspada, puede enseñarles mucho a los niños sobre sus capacidades y limitaciones. Y muchos niños que aprenden a tomar riesgos cuando son pequeños, por lo general se convierten en adultos increíblemente bien adaptados y exitosos.

Pero hay una diferencia significativa entre un riesgo calculado y responsable y una decisión impulsiva e imprudente.

Riesgos positivos

Los riesgos positivos ofrecen claros beneficios, son socialmente aceptables y no presentan consecuencias severas. Algunas cosas que podrían considerarse riesgos positivos son:

Aprendiendo una nueva habilidad

Haciendo nuevos amigos

Explorar en un patio de recreo o parque

Probar nuevos alimentos

Riesgos negativos

Los riesgos negativos pueden ser perjudiciales para los demás, socialmente inaceptables o pueden tener graves consecuencias con una ventaja mínima.

Jugar en medio de la calle

Saltar de un árbol

Ignorar las reglas del hogar y la escuela

Experimentar con drogas, alcohol y otras sustancias.

Determinar si un riesgo puede ser positivo o negativo

Determinar si un riesgo puede ser positivo o negativo

Una estrategia específica es enseñar a los niños a plantearse una serie de cinco preguntas simples cuando intentan determinar si vale la pena correr el riesgo que están considerando:

¿Este riesgo me causará lesiones a mí o a otra persona?

¿Asumir este riesgo dañará los sentimientos de alguien o causará dolor emocional?

¿Me meteré en problemas si mis padres o maestros se enteran de esto?

¿Tengo una buena razón para tomar este riesgo?

¿Qué es lo peor que puede pasar si fallo?

Se trata de pensar bien las cosas. Supongamos que la respuesta a las tres primeras preguntas es no. En ese caso, probablemente crean en su razonamiento y son emocionalmente capaces de superar las posibles consecuencias, por lo que este podría ser un riesgo que tu hijo debería correr.

Te puede interesar: ¿Es peligroso pintarle el cabello a los niños? Expertos explican los riesgos

¿Cómo enseñar a los niños sobre los peligros?

¿Cómo enseñar a los niños sobre los peligros?

Los padres no deben llegar a los extremos, algunos suelen no dejan que el niño se pierda de sus ojos hasta la adolescencia. En este caso, los niños no pueden adaptarse bien y garantizar su propia seguridad, porque dependen de familiares.

Por otro lado, otros padres dejan a los bebés desatendidos, a una edad en la que no se comprende el peligro. Por lo tanto, tenga en cuenta que el proceso de enseñanza de las reglas básicas de seguridad debe realizarse de manera gradual.

Según profesionales, los niños necesitan conocer el mundo por sí mismo mientras que los padres deben ser nada más un soporte que minimiza los riesgos para evitar accidentes. Por lo que pueden servirte estas pautas:

Enseña a tu hijo a mantener la calma.

Explícale el significado del peligro.

Muéstrale las consecuencias de sus comportamientos.

Explícale con ejemplos claros cómo evitar los peligros.

Emplea juegos y fábulas para mostrarle lo que puede ser peligroso.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!